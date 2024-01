Sjutra Međuvladina konferencija Crne Gore i EU

Podgorica, (MINA) – Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije (EU), 15. po redu, biće održana sjutra u Briselu.

U skladu sa revidiranom metodologijom proširenja, Međuvladina konferencija predstavlja forum za politički dijalog između država članica EU i Crne Gore o reformama u državi.

Iz Savjeta EU je najavljeno da će na konferenciji biti sagledan sveukupni proces pridruživanja, kao i da će ona obezbijediti političko usmjeravanje za budući rad.

Očekuje se da će fokus sjutrašnjeg sastanka biti na ključnim reformama koje bi Crnoj Gori omogućile dalji napredak u procesu pristupanja Uniji.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević ranije je kazala da je Međuvladina konferencija Crne Gore i EU nagrada za ostvarene rezultate i podstrek za nove uspjehe.

Gorčević je kazala da će to biti prilika da, dvije godine nakon prethodne Međuvladine konferencije, predstave sve što je Vlada, ali i parlamentarna većina, uradila od početka svog mandata.

Crna Gora je u procesu pristupanja EU, otvorila sva pregoraračka poglavlja (33), od kojih su tri privremeno zatvorena.

Trenutno je u fazi ispunjavanja privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i završnih mjerila u okviru ostalih pregovaračkih poglavlja.

Ministarska konferencija održava se nakon što je u subotu u crnogorskom parlamentu izabran Vrhovni državni tužilac, ali i nakon ranijih važnih imenovanja u pravosudnoj grani vlasti.

Iz EU su pozdravili imenovanje VDT-a i kazali da Crna Gora, da bi iskoristila aktuelni zamah politike proširenja i napredovala u pristupnim pregovorima, treba da nastavi da prioritetno sprovodi reforme u oblasti vladavine prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS