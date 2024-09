Sjutra lokalni izbori u Gusinju

Podgorica, (MINA) – Lokalni izbori u Gusinju, na kojima će učestvovati pet lista, biće održani sjutra.

U izbornoj trci su grupa građana Pokret za Gusinje, koalicija Bošnjačke stranke (BS), Socijaldemokrata (SD) i Socijaldemokratske partije (SDP), Demokratska Crna Gora, koalicija Albanskog foruma i Demokratske unije Albanaca (DUA) i Demokratska partija socijalista (DPS).

Predsjednik Opštinske izborne komisije Sanid Redžepagić rekao je agenciji MINA da pravo glasa na izborima u Gusinju ima 4.618 građana.

Građani će glasati na deset biračkih mjesta, koja će biti otvorena od sedam do 20 sati.

Na čelu liste grupe građana Pokret za Gusinje je Fadil Uljaj, dok listu koalicije BS-SD-SDP “Srcem za Gusinje” predvodi dosadašnji predsjednik Opštine Sanel Balić.

Nositeljka liste Demokrata je Minela Čekić, a na čelu liste “Zajedno za Gusinje” Albanskog foruma i DUA-e je Salih Đonbalaj.

Demir Bajrović je nosilac liste DPS-a “Gusinje može bolje – Demir Bajrović”.

