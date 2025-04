Sekulović državni sekretar u Ministarstvu pravde

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića za državnog sekretara u Ministarstvu pravde.

Sekulović je bio ministar unutrašnjih poslova u 42. Vladi, a bio je i vršilac dužnosti ministra pravde.

Vlada je danas na sjednici za direktoricu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu imenovala Anu Kulić Ratković, koja je do sada bila vršiteljka dužnosti (v.d.) direktora te ustanove.

Kako je saopošteno nakon sjednice, Ivan Brajković određen je za v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade, a Senida Strikovića za v.d. generalnog direktora Direktorata za pravosudni nadzor u Ministarstvu pravde.

U saopštenju se navodi da je Vlada razriješila članicu Savjeta Muzičkog centra Crne Gore Marinu Knežević i na to mjesto imenovala Vladimira Drobnjaka.

Dodaje se da je Ognjen Delić postavljen za generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela u Ministarstvu zdravlja.

