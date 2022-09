Šehović: Sasvim je prirodno da Đurović bude smijenjena

Podgorica, (MINA) – Parlamentrana većina koja je Danijelu Đurović izabrala za predsjednicu Skupštine više ne postoji, pa je sasvim prirodno da ona bude smijenjena, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Poslanici crnogorskog parlamenta sjutra bi trebalo da glasaju o predlogu za razrješenje Đurović.

Šehović je, gostujući u emisiji Intervju na Televiziji Crne Gore, rekao da je neprirodno da protivnik članstva u NATO-u bude na čelu Skupštine, jer je istovremeno i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

“Parlamentrana većina koja je Đurović izabrala više ne postoji, tako da je sasvim prirodno da ona bude smijenjena. SD će glasati za njenu smjenu”, naveo je Šehović.

On je, komentarišući sjutrašnji sastanak parlamentarne većine od 30. avgusta 2020, rekao da od tog sastanka ne očekuje ništa.

“Bilo je dovoljno vremena za te političke subjekte da se dogovor desi. Ne vjerujem u pozitivan epilog”, naveo je Šehović, prenosi portal RTCG.

On je kazao da je Crna Gora na raskrsnici, dodajući da jedan put vodi u prošlost, a drugi ka Evropskoj uniji (EU).

Prema riječima Šehovića, 43. Vlada Crne Gore ima izdajničke elemente.

“Sada kada je i ta Vlada smijenjena, mislim da bi svaki novi eksperiment za Crnu Goru bio poguban. Zato se u SD-u zalažemo za čista rješenja, a najčistije riješenje za izlazak iz ove gotovo neodržive političke situacije su vanredni izbori”, naveo je Šehović.

On je kazao da je preduslov za to dogovor oko oblika vlade koja bi te izbore pripremila, pojašnjavajući da bi to bila vlada koja bi imala prelazni, tehnički karakter.

“Suština te vlade bi bila da sačuva ovo društvo na EU putu, da pokuša da odblokira Ustavni sud, Sudski svajet i izborno zakonodavstvo, kao i da omogući fer izbore”, naveo je Šehović.

On je kazao da bi ta vlada trebalo da pripremi uslove za izbore, koji bi trebalo da se održe što prije.

“Mi u toj vladi vidimo sebe sa svima kojima su bliski ovi principi”, rekao je Šehović.

On je dodao da bi bilo krajnje neprirodno da vladu čine subjekti koji su suprotstavljeni EU i NATO vrijednostima.

“Otvaranje prostora za učešće u vladi bilo kakvim eksponentima pro-ruske politike bi bilo igranje sa nacionalnim interesima Crne Gore”, naveo je Šehović.

On je kazao da zvaničnih razgovora na tu temu za sada nije bilo.

“Da li se vode nezvanični razgovori među političkim subjektima – da. Ako bude odgovornosti, a vjerujem da je u Crnoj Gori ima, postići ćemo dogovor oko te prelazne vlade i datuma vanrednih parlamentranih izbora”, rekao je Šehović.

