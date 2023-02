Šehović: Naći održiv način za izlazak iz krize

Podgorica, (MINA) – Crna Gora u najkraćem roku mora naći održiv način za izlazak iz političke i institucijalne krize i za vraćanje na evropski kolosjek, za šta je osnovni preduslov izbor sudija Ustavnog suda.

To je ocijenjeno na sastanku predsjednika Socijaldemokrata (SD) Damira Šehovića i specijalnog izaslanika Vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana, Manuela Saracina.

Šehović je kazao da se Crna Gora suočava sa najvećom krizom od obnove nezavisnosti, zahvaljujući prije svega antievropskoj agendi aktuelne i prethodne Vlade.

“Zato je hitno potrebno izvršiti deblokadu Ustavnog suda, ali i organizovati prijevremene parlamentarne izbore, nakon kojih ćemo dobiti Vladu koja će istinski biti privržena evropskom i evroatlanstkom sistemu vrijednosti i zaustaviti dalje urušavanje temeljnih vrijednosti na kojima naše društvo počiva“, naveo je Šehović.

on je kazao da situacija u Crnoj Gori ima i širi, regionalni značaj, imajući u vidu konstantnu njenu izloženost malignim uticajima trećih strana posljednjih godina, zbog čega je prisustvo dokazanih međunarodnih partnera od posebno važnosti.

„Zato smo veoma zahvalni na dodatnoj pažnji i posvećenosti koju Njemačka pokazuje prema Crnoj Gori, ali i prema Zapadnom Balkanu u cjelini“, rekao je Šehović.

Saracin je ponovio da je politička i ustavna kriza prepreka za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji.

„Zato očekujemo od svih parlamentarnih partija da pokažu potrebnu dozu političke zrelosti i odgovornosti, sa ciljem postizanja potrebnih dogovora o Ustavnom sudu i ostalim otvorenim pitanjima koja su u interesu evropske i evroatlantske budućnosti Crne Gore, kojoj je ubjedljiva većina njenih građana privržena“, kazao je Saracin.

