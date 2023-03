Šehović: Dosta je bilo gaženja države

Podgorica, (MINA) – Lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović pozdravio je odluku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine.

Đukanović je danas donio Ukaz o raspuštanju 27. saziva parlamenta.

“Dosta je bilo gaženja države i njenih građanskih, sekularnih i evropskih vrijednosti”, napisao je Šehović na Tviteru /Twitter/.

On je naveo da će Crna Gora ponovo biti emancipovano društvo političke, nacionalne i vjerske tolerancije, koje je kadro da odbrani dostojanstvo zajedničke multietničke državne kuće.

