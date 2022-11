Šefovi diplomatija EU razgovaraće o tenzijama na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Ministri vanjskih poslova Evropske unije (EU) sjutra će na sastanku posebnu pažnju posvetiti aktuelnim tenzijama između Beograda i Prištine, političkoj situaciji u Crnoj Gori i perspektivama za Bosnu i Hercegovinu, objavljeno je na sajtu EU.

Ministri će razmijeniti mišljenja o Zapadnom Balkanu, uključujući uticaj rata u Ukrajini i odgovor EU u tom smislu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Na sastanku u Briselu biće sagledan angažman EU u regionu od posljednje rasprave u maju, a razgovaraće o pitanjima poput usklađivanja Zapadnog Balkana sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Unije, pomoći EU u toj oblasti i aktuelnoj energetskoj krizi.

Sastanku Savjeta EU za spoljne poslove predsjedavaće visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

Ministri će razgovarati i o drugim pitanjima kao što su rat u Ukrajini, situacija u Libanu i klimatske promjene.

Za utorak je planiran sastanak ministara odbrane, a očekuje se da u razgovorima učestvuju generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov putem video linka.

