SDP bira novo rukovodstvo 3. februara

Podgorica, (MINA) – Kongres Socijaldemokratske partije (SDP), na kojem će birati novo rukovodstvo stranke, biće održan 3. februara u Podgorici.

Kako je saopšteno iz SDP-a, kandidat za predsjednika stranke je Ivan Vujović, a za zamjenika predsjednika Petar Odžić.

Navodi se da će na Kongresu biti izabran i novi saziv Glavnog odbora, Statutarne i Nadzorne komisije.

Takođe, kako su naveli iz SDP-a, biće usvojena i politička Deklaracija “Čvrst temelj za novo vrijeme – Jednakost, Pravda, Evropa”, što je ujedno i slogan pod kojim se Kongres održava.

U predlogu Deklaracije ističe se da je samo snažno građansko društvo garancija stabilne Crne Gore.

Na sceni je, kako se dodaje, duboka politička kriza i borba između dva koncepta budućnosti Crne Gore.

„Građanske, sekularne države, jednakih prava građana i nacionanih kolektiviteta, i sa druge strane nacionalističkih i klerikalnih pretenzija da ustroje ili podijele Crnu Goru po nacionalnim i vjerskim šavovima”, dodaje se u Deklaraciji.

Navodi se da je pravda temelj države i društvenog sklada, i da svaka politika koja želi da vodi državu mora imati jasan stav i otklon od pogubnih korupcionaško-kriminalnih praksi koje su u prethodnom periodu kontaminirale mnoge segmente sistema i institucija.

“SDP će težiti objedinjavanju ukupnog reformskog i progresivnog potencijala crnogorskog društva kako bi se jacao otpor društvenim devijacijama i retrogradnim trendovima koji prijete i Crnoj Gori i regionu”, poručili su iz te partije.

