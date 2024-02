Šćekić: Povoljni uslovi za egzistenciju djece među ključnim prioritetima Vlade

Podgorica, (MINA) – Djeca su sadašnjost i budućnost Crne Gore i stvaranje povoljnih uslova za njihovu egzistenciju jedan je od ključnih prioriteta Vlade, poručio je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta Dragoslav Šćekić.

Iz Vlade je saopšteno da se Šćekić danas sastao sa delegacijom UNICEF-a na čelu sa šefom predstavništva te agencije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Huanom Santanderom.

Navodi se da je sastanak organizovan povodom organizacije Konferencije za Dječiju kuću, čiji će domaćin biti Crna Gora, formiranja Savjeta za prava djeteta, kao i evaluacije Strategije za mlade i izrade nove Strategije za sport.

Šćekić je kazao da, kao predsjednik Savjeta za prava djeteta, ima dodatnu obavezu da se bori za prava i jednakosti sve djece u Crnoj Gori.

“Djeca su sadašnjost i budućnost naše države i stvaranje povoljnih uslova za njihovu egzistenciju jedan je od ključnih prioriteta ove Vlade i mene kao potpredsjednika za demografiju i mlade”, naveo je Šćekić.

On je dodao da predstavnike UNICEF-a vidi kao najbliže partnere u ostvarenju ciljeva.

Santander je rekao da će UNICEF nastaviti da podržava Savjet za prava djeteta kako bi se ubrzale reforme za djecu u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, policije i pravosuđa kroz multisektorsku koordinaciju.

“Da bi se ostvarile održive, pozitivne promjene u životima sve djece u Crnoj Gori, ključno je da Vlada osigura da zaposleni u različitim sektorima imaju kontinuiranu podršku da usvajaju neophodna znanja i vještine”, naglasio je Sandtander.

On je dodao da je potrebno i da se dovoljno sredstava iz državnog budžeta ulaže u usluge za djecu i porodice, kao i da postoji sistem odgovornosti svih zaposlenih za rad.

Santander je dodao da Savjet za prava djeteta može da podrži taj proces.

Prema njegovim riječim, UNICEF će nastaviti da sarađuje s Ministarstvom sporta i mladih kako bi se svakom djetetu pružila prilika da se u okviru škole bavi sportom.

U saopštenju se navodi da je na sastanku zaključeno da će Program rada za prava djeteta za prošlu i ovu godinu biti revidiran.

“Kako bi se napravio osvrt na to šta je urađeno, kao i šta treba da se realizuje ili uskladi sa sadašnjim potrebama, kada se prikupe neophodne informacije od nadležnih institucija”, kaže se u saopštenju.

