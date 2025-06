Savjet za odbranu i bezbjednost sjutra o razrješenju Lazarevića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović zakazao je za sjutra sjednicu Savjeta za odbranu i bezbjednost, na kojoj će biti razmatran predlog za razrješenje načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića i postavljenje novog načelnika.

Iz kabineta predsjednika je najavljeno je da će članovi Savjeta na sjednici biti upoznati sa Izvještajem o upotrebi jedinica pripadnika VCG u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu za prošlu godinu.

Navodi se da će sjednici, pored članova Savjeta, po pozivu Milatovića prisustvovati Lazarević i ministar odbrane Dragan Krapović.

„Jedno od važnih pitanja na sjednici Savjeta biće i dinamički plan izdvajanja za odbranu, a u susret NATO Samitu u Hagu, gdje se očekuje odluka o povećanju izdvajanja“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su, u tom dijelu, na sjednicu pozvani potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i ministar finansija Novica Vuković.

„Savjet će razmatrati prijedloge odluka Ministarstva odbrane o postavljenjima, razrješenjima, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti“, naveli su iz Milatovićevog kabineta.

Sjednica će biti održana u Vili Gorica, a počeće u 11 sati.

