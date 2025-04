Satler: Odbor za izbornu reformu da se vrati poslu

Podgorica, (MINA) – Reforma izbornog procesa u Crnoj Gori ostaje jedan od vodećih prioriteta, poručio je ambasador Evropske unije (EU) u Podgorici Johan Satler, ističući da skupštinski Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu treba da se vrati poslu.

Satler je na konferenciji „Reforma lokalnih izbora: Više izbora za građane, više odgovornosti za vlast“, koju su organizovali Ministarstvo javne uprave (MJU) i Centar za demokratsku tranziciju (CDT), kazao da su poglavlja 23 i 24, borba protiv korupcije, vladavina prava, pravosuđe, jednako važna kao i izborna reforma.

“Reforma izbornog procesa ostaje jedan od vodećih prioriteta i vidite da je kao takva tema u brojnim izvještajima Evropske komisije (EK) i nastaviće da to bude“, naveo je Satler.

On je ocijenio da inicijativa u vezi zakona o lokalnim izborima dolazi u pravom trenutku, jer u narednih šest-sedam mjeseci nema izbora.

„Sada se otvara povoljan trenutak u kome možemo preduzeti odlučnu akciju“, rekao je Satler.

On je najavio da će ove sedmice krenuti konsultacije, kojima je EU spremna da pomogne

Satler je naglasio da je neophodna liderska uloga i posvećenost Skupštine Crne Gore.

Kako je rekao, sistem kakav je sada, ne vodi nekoj stabilnosti.

„Sam sistem je vrlo nezgodan, s obzirom da se lokalni izbori održavaju svakih par mjeseci, što je neophodno promijeniti“, istakao je Satler.

On je naglasio da se podsticaj za rad po tom pitanju može naći u Planu rasta, koji nudi mogućnost da se odmjeri napredak.

“Što više uradite, više ćete dobiti, a upravo Plan rasta vam omogućava da izmjerite svoj napredak, posebno jer postoji i mjerilo koje se odnosi na izborni proces. U Planu rasta možete naći dodatni motiv, jer će političari morati da objasne zašto nijesu izvršili neke reforme i zašto su, na primjer, ostali bez četiri miliona EUR” upozorio je Satler.

On je rekao da Odbor za izbornu reformu treba da se vrati poslu.

„Planovi su izloženi i postoje, ja sam u komunikaciji sa OEBS i ODIHR i oni treba da daju neke sugestije u odnosu na predložene nacrte i planove“, rekao je Satler.

On je naglasio da reforma izbornog procesa mora da se zasniva na uticaju građana i treba da je karakterišu najbolji demokratski elementi.

„Najbolja praksa koja mže rijesiti probleme su izbori u jednom danu“, rekao je Satler.

On je naveo da se treba usresrediti na pitanje izbornog turizma, koje podriva povjerenje građana u sistem.

„U određenim opstinama imamo blokirane mehanizme izbora koje treba riješiti i svi ovi problemi moraju biti dio reformi izbornog procesa“, kazao je Satler.

On je istakao da je potrebna i profesionalizacija izborne administracije je takođe potrebna.

„To bi značilo i prenošenje nadležnosti sa lokalnog na državni nivo“, dodao je Satler.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj poručio je da su Crnoj Gori potrebne suštinske, a ne samo deklarativne reforme, u mnogim sferama.

„Odavno smo svjesni da su možda i najpotrebnije u oblasti izbornih procesa, i to na lokalnom nivou“, rekao je Dukaj.

On je naveo da, se kako danas stvari stoje, izborna ovlašćenja građana u lokalnim zajednicama „tanje“.

Prema riječima Dukaja, MJU se ne zaustavlja samo na izbornom zakonodastvu i zakonu o lokalnoj samoupravi, već potrebu za reformom vide i u drugim zakonima koji utiču na funkcionalnost lokalnih samouprava.

„Tu dolazimo na vrata drugih organa vlasti i očekujemo odgovorno djelovanje i rješavanje postojećih problema“, dodao je Dukaj.

On je istakao da političari imaju svoja zaduženja, dok su ministri izvršni rukovodioci i moraju preuzeti odgovornost za svoj dio posla.

„Zato smo odlučno izašli sa konceptom zakona o lokalnim izborima, zato što mi u MJU ne čuvamo ničije mandate, niti političke pozicije. Uopšte nijesam opterećen o tome šta o ovome misli bilo koja stranka ili šta misle u opoziciji ili vlasti“, rekao je Dukaj.

Kako je naveo, izborna reforma je potreba cijele Crne Gore.

„Da li smo svjesni da u ovakvom izbornom isistemu za lokalne samouprave trpe sve opštine i građani“, naveo je Dukaj.

On je rekao da je primarni zadatak da se građanima obezbijedi sloboda na samostalno određenje.

Dukaj je apelovao na saradnju i postizanje konsenzusa svih aktera, jer nijedna zainteresovana strana, nijedan resor, ne može sam ući u takve projekte.

„Nema stabilnosti, nema razvoja, nema evropskih standarda, a plašim se da se ne može ispunjavati ni evropski zadatak, bez funkcionalnog izbornog sistema“, poručio je Dukaj.

Programska direktorica CDT-a, Milica Kovačević, rekla je reforma izbornih zakona zarobljena u neradu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

„Nažalost, ta reforma ne ide kako bi trebalo, tu smo da ukažemo da je ta reforma zarobljena u neradu, opstrukcijama, traženju izgovora, nečemu što se može ocijeniti kao nedostatak političke volje“, rekla je Kovačević.

Ona je rekla da bi, da partije žele promjenu, za godinu i pet mjeseci bilo rezultata, navodeći da najvažniji zakoni čak nijesu ni otovoreni za raspravu.

Kovačević je istakla da je kod izborne reforme ključan dio naziva „sveobuhvatna“, što znači da se u svim oblastima zahtijevaju temeljne promjene.

Ona je dodala da vjeruje da je MJU, konceptom zakona o lokalnim izborima, krenulo pravim putem.

„Taj koncept rješava neka ključna pitanja koja su zadaci Odbora. Nama je u svim izvještajima EK jedan od ključnih zahtjeva pronalaženje načina za održavanje izbora u jednom danu, taj zadatak je i u Odluci o formiranju Odbora“, rekla je Kovačević i dodala da je u konceptu predlog koji je u skladu sa Ustavom.

Ona je zaključila da je bitno da u sveobuhvatnoj izbornoj reformi ne treba da se radi o kozmetičkim promjenama, nego o sistemskim rješenjima koja će promijeniti izbore za građane.

