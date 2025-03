Satler najavio otvaranje Evropske kuće u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler najavio je otvaranje Evropske kuće u Bijelom Polju, čime će dodatno biti osnažena evropska perspektiva tog grada i sjevera države.

Satler je boravio u radnoj posjeti Opštini Bijelo Polje, gdje je sa predstavnicima lokalne samouprave razgovarao o ključnim ekološkim projektima – izgradnji kolektora i otvaranju regionalne deponije.

Iz Opštine Bijelo Polje su kazali da ti projekti od strateškog značaja doprinose zatvaranju Poglavlja 27 u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Na sastanku je istaknuta potreba za ubrzanjem realizacije ovih projekata, s obzirom na njihov ekološki i ekonomski značaj.

“Paralelno sa izgradnjom kolektora, raspisan je tender po sistemu “projektuj i izgradi” za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, nakon čega se očekuje realizacija ovog projekta”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je naglašeno da regionalna deponija nije samo ekološko, već i ekonomsko rješenje za Bijelo Polje, jer će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i osigurati održivo upravljanje otpadom na sjeveru Crne Gore.

Istaknuto je i da je važna edukacija stanovništva i podizanje svijesti o ekološkim pitanjima.

“U narednom periodu očekuje se snažnija podrška Ministarstva ekologije i državnih institucija, jer je rješavanje ovih pitanja od suštinskog značaja ne samo za Bijelo Polje i sjever, već za cijelu Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Satler tokom posjete najavio i otvaranje Evropske kuće u Bijelom Polju.

Iz Opštine su kazali da će taj centar omogućiti građanima bolju informisanost o procesu evropskih integracija, pristup edukativnim sadržajima i podršku u realizaciji projekata usklađenih sa standardima EU.

“Evropska kuća biće prostor za dijalog, saradnju i razvoj, čime će dodatno osnažiti evropsku perspektivu Bijelog Polja i cijelog sjevera Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

