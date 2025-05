Šarec: Jačati unutrašnji politički dijalog

Podgorica, (MINA) – Evropska budućnost države mora biti zajednički nacionalni cilj svih političkih aktera, poručio je stalni izaslanik Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec i pozvao na jačanje unutrašnjeg političkog dijaloga.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Šarec se sastao sa glavnim pregovaračem Crne Gore sa EU Predragom Zenovićem, u okviru intenzivne diplomatske dinamike usmjerene na ubrzanje evropskog puta države.

U saopštenju se navodi da je fokus sastanka bio na razmjeni mišljenja o najnovijem izvještaju Evropskog parlamenta, daljim planovima u pregovaračkom procesu i ključnim izazovima koji stoje pred Crnom Gorom na putu ka članstvu u EU.

Dodaje se da je Šarec pohvalio rad MEP-a i pregovaračke strukture.

„Crna Gora je učinila vidljiv napredak na putu ka EU, posebno u oblasti vladavine prava. Ohrabrujemo nastavak reformi i pozivamo na jačanje unutrašnjeg političkog dijaloga – evropska budućnost Crne Gore mora biti zajednički nacionalni cilj svih političkih aktera“, kazao je Šarec.

Zenović je, kako se navodi, Šarecu predstavio ambiciozan plan zatvaranja pregovaračkih poglavlja tokom ove godine, ističući da je vladavina prava i dalje ključni prioritet, uz neophodnost unapređenja administrativnih kapaciteta.

„Crna Gora je odlučna da u narednoj godini završi pregovore. Reformama pristupamo ozbiljno, odgovorno i strateški, svjesni da je članstvo u EU najvažniji državni cilj“, rekao je Zenović.

On je zahvalio Evropskom parlamentu i Šarecu na dosljednoj podršci i partnerstvu.

Iz MEP-a su rekli da je sastanak ocijenjen kao izuzetno konstruktivan i ohrabrujući korak u pravcu dalje sinergije između Crne Gore i evropskih institucija.

„Sagovornici su se saglasili da stabilnost, politička odgovornost i reformska posvećenost predstavljaju ključne stubove koji će definisati brzinu i uspješnost crnogorskog puta ka punopravnom članstvu u EU“, navodi se u saopštenju.

