Šaranović: Još intenzivniji nastavak borbe protiv organizovanog kriminala

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) opredijeljeno je za još intenzivniji nastavak borbe protiv organizovanog kriminala, poručio je resorni ministar Danilo Šaranović, ističući da se rezultati te borbe u Crnoj Gori reflektuju na cijeli region, ali i na države Evropske unije (EU).

Šaranović je to kazao na sastanku sa ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske, na kojem je ocijenjeno da su viševjekovni diplomatski odnosi dvije države primjer saradnje kakvu treba da baštine partnerske i prijateljske države.

Iz MUP-a je saopšteno da je Šaranović zahvalio partnerskim službama Francuske na kontinuiranoj podršci koju pružaju tom Vladinom resoru, najprije kroz dijeljenje specifičnih znanja i iskustava u oblasti zaštite i spašavanja, borbe protiv terorizma i borbe protiv organizovanog kriminala.

Kako je rekao, jedan od najboljih primjera konkretne podrške je Regionalni centar za sajber bezbjednost, koji je u okviru francusko-slovenačkog projekta sredinom godine otvoren u Podgorici.

“Ovaj centar je mjesto okupljanja stručnjaka iz oblasti sajber bezbjednosti, koji za cilj imaju edukaciju kolega sa Zapadnog Balkana za efikasnu borbu protiv sajber kriminala, kojem smo kao savremena društva izloženi svi podjednako”, rekao je Šaranović.

On je kazao da je uvjeren da će kroz aktivnosti centra podići nivo informisanosti javnosti o značaju sajber bezbjednosti.

Šaranović je istakao da je MUP nepokolebljivo opredijeljen za još intenzivniji nastavak borbe protiv organizovanog kriminala.

“Ulaganje u resurse koji služe borbi protiv kriminala je ulaganje u evropsku budućnost i sigurnost”, kazao je Šaranović, naglašavajući da se rezultati ove borbe u Crnoj Gori reflektuju na cijeli region, ali i na države EU.

On je, kako se navodi, zahvalio Francuskoj na nedvosmislenoj podršci koju pruža Crnoj Gori na integracionom putu, a koji je vraćen u fokus vođenja unutrašnje i spoljne politike, u skladu sa strateškim opredjeljenjem.

“Punopravno članstvo u EU apsolutni je prioritet rada Vlade Crne Gore, a MUP će uložiti sve svoje kapacitete i napore na ubrzavanju ispunjavanja obaveza iz EU agende”, poručio je Šaranović.

Maske je čestitala Šaranoviću na imenovanju, navodeći da očekuje da će Francuska i Crna Gora nastaviti da njeguju dobre odnose.

Ona je poručila da francuske vlasti podržavaju evropski put Crne Gore.

Kako je dodala, uvjerena je da će dinamizacija pregovaračkog procesa doprinijeti skorijem članstvu Crne Gore u zajednici evropskih naroda.

“Osim toga, Maske je izrazila spremnost Ambasade Francuske i bezbjednosnih službi da MUP-u pruže ekspertsku i tehničku podršku u borbi sa izazovima koji su pred sektorom bezbjednosti”, navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a su dodali da je na sastanku saopšteno da postoji otvorenost dvije strane za osnaživanje dosadašnje dobre saradnje, kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi, na dobrobit crnogorskih i francuskih službi bezbjednosti.

