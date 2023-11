Šaranović: Borba protiv kriminala i sistemske korupcije jedan od prioriteta

Podgorica, (MINA) – Borba protiv organizovanog kirminala, sistemske korupcije i svih oblika kriminaliteta biće jedan od prioriteta u budućem radu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), saopštio je resorni ministar Danilo Šaranović.

Kako je saopšteno iu MUP-a, Šaranović je izdvojio deset glavnih tačaka koje će obuhvatiti rad njegovog kabineta.

On je naveo da su prioriteti i borba protiv privrednog kriminala i finansijskih malverzacija, uspostavljanje funkcionalnog i odgovornog nadzora nad radom policije, kao i uspostavljanje stručne i efikasnije saradnje sa pravosudnim organima.

Šaranović je rekao da su i donošenje strategije za transnacionalni kriminal, nove strategije za bezbjednost saobraćaja i nove strategije za borbu protiv korupcije, modernizacija i digitalizacija sistema, takođe među prioritetima.

Kako ja kazao, prioriteti su i efikasna kontrola životnog stila policijskih službenika i zaposlenih u MUP-u, nastavak rada na potpunom usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, uspostavljanje principa transparentnosti u policiji, u cilju vraćanja punog ugleda i povjerenja u rad ministarstva i svih njegovih organizacionih jedinica.

Šaranović je istakao da je među prioritetima i borba protiv dezinformacija.

“Crna Gora je naša, država svih njenih građana, a ne mafijaških klanova. Zato je naš glavni zadatak uspostavljanje političkog i zaštita pravnog sistema koji funkcioniše, kako mafija ne bi mogla biti iznad vladavine prava i kako bi se svaka građanka i građanin osjećali bezbjednim“, naveo je Šaranović.

On je naglasio da veliku ulogu na tom putu ima MUP.

„Zato vas pozivam na saradnju i siguran da je naš tim sposoban da napravi sve ono što ni jedan pojedinac ne može”, poručio je Šaranović.

