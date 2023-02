Šaranović: Bečić logičan izbor

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske Crne Gore za predsjednika države Aleksa Bečić, logičan je izbor za se sve koji ne žele da propuste priliku za konačno penzionisanje predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, smatra poslanik Demokrata Danilo Šaranović.

Šaranović je rekao da je opšti utisak javnosti, a opravdavaju ga i dostupna istraživanja javnog mnjenja, da će se ishod predsjedničkih izbora moći naslutiti odmah nakon prvog kruga.

On je ocijenio da je takva teza zasnovana na tvrdnji da Bečić, zamjenik predsjednika Evrope Sad! Jakov Milatović i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić imaju ujednačene šanse za ulazak u drugi krug.

Šaranović je kazao da je, s obzirom da Bečić i Milatović kao građanski kandidati iz političkog centra imaju mnogo širi potencijal u drugom krugu, i da istraživanja pokazuju da pobjeđuju kandidata DPS-a, logično da se oni koji ne žele propustiti priliku za konačno penzionisanje Đukanovića opredijele za jednog od građanskih kandidata.

“U ovom trenutku, uz uvažavanje ostalih, Bečić je logičan izbor. Kao prvi predsjednik Skupštine Crne Gore, nakon prve smjene korumpirane vlasti od uvođenja višestranačja, dokazao se kao državnik”, ocijenio je Šaranović.

On je kazao da je Bečić pokazao dostojnost i očiglednu zrelost da obavlja državničku funkciju, ali i opredjeljenje da sve svoje djelovanje podredi javnom interesu.

“Svaka njegova aktivnost bila je usmjerena prema svakom građaninu podjednako i nikada nije učinio niti jedan potez koji bi bio suprotan ocjeni da bi bio predsjednik svih građana, za razliku od aktuelnog, koji je bio predsjednik samo onima koji su glasali za njegovu partiju”, naveo je Šaranović.

On smatra da je Bečić, u politički izazovnim okolnostima, kakve su bile nakon parlamentarnih izbora, bio predsjednik Skupštine koji je pokazao sposobnost da obezbijedi potrebnu koheziju i smanji političke distance i među najudaljenijim političkim akterima u parlamentu.

“Oni koji su ga smjenjivali, prema sopstvenom priznanju, nijesu mogli naći zamjerku njegovom radu na funkciji predsjednika parlamenta, koji je, zahvaljujući njemu, postao najtransparentniji u regionu”, rekao je Šaranović.

On je poručio da su to samo neki od brojnih razloga zbog kojih, ako se ne žele eksperimenti, Bečić treba da bude prvi izbor jer je, kako navodi, stavno najbolji.

