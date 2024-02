Saradnja Vlade i civilnog sektora važna za uspješno okončanje pregovora s EU

Podgorica, (MINA) – Saradnja Vlade i civilnog sektora jedna je od bitnih pretpostavki za uspješno okončanje pregovora sa Evropskom unijom (EU), poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Korivica.

On je, na konsultacijama sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) o pregovaračkim poglavljima 23 i 24, rekao da je Vlada otvorena i želi da razvije strateško partnerstvo sa NVO na polju pregovora države sa EU.

„Cilj 44. Vlade je što brže pristupanje EU. U tom pravcu sprovodimo reforme usmjerene na jačanje institucija vladavine prava, kao i sveobuhvatne reforme na ekonomskom planu”, kazao je Koprivica.

On je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kazao da kroz proces evropske integracije žele da dostignu najviše standarde u demokratiji i ljudskim pravima.

“I zbog toga moramo da jačamo kapacitete institucija za završnu fazu procesa“, poručio je Koprivica.

On je istakao da su u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati važni za ubrzanje pregovaračkog procesa koji se ogledaju u najvažnijim imenovanjima u pravosuđu.

Koprivica je rekao i da su ministarstva ubrzala rad na usvajanju reformskih zakona u oblasti pravosuđa, sprečavanja korupcije i finansiranja terorizma.

Prema njegovim riječima, donijeta je odluka o obrazovanju savjeta za vladavinu prava koji će biti katalizator evropskog procesa i motor za ubrzanje pristupanja EU, koja uključuje jednog predstavnika NVO.

Koprivica je dodao i da će biti obrazovan nacionalni savjet za borbu protiv korupcije u kom će biti više predstavnika civilnog sektora, i koji će zajedno sa resornim ministarstvom kreirati strategiju za borbu protiv korupcije.

Prema riječima Koprivice, Vlada je u prethodnom periodu radila na realizaciji preporuka GRECO-a, kao i da su preduzete odgovarajuće reforme i koraci na planu unapređenja ekonomskog položaja građana.

„Čeka nas sveobuhvatna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i svi naši resori rade na jačanju kapaciteta i unapređenje stanja u društvu”, dodao je Koprivica.

On je naveo da su Vladi prioritet reforma pravosudnog i antikorupcijskog zakonodavstva.

“To je ozbiljan i veliki posao i gdje nam je neophodno partnerstvo sa civilnim sektorom”, rekao je Koprivica.

Glavni pregovarač Predrag Zenović je ukazao na važnost učešća NVO-a u radnim grupama za pregovore, istakavši da Ministarstvo evropskih poslova (MEP) uvažava rad i doprinos civilnog sektora u procesu evropske integracije.

„Inkluzivnost i participativnost NVO-a nam je bitna u procesu pristupanja EU i zato nam je drago zbog visokog nivoa zastupljenosti predstavnika civilnog sektora, kako u pregovaračkim radnim grupama, tako i u drugim relevantnim vladinim tijelima“, kazao je Zenović.

On je kazao da je u fokusu rada Vlade i MEP-a sprovođenje dinamičkog plana za ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 do ljeta, kako bi Crna Gora nakon dobijanja završnih mjerila u vladavini prava mogla da krene u proces privremenog zatvaranja drugih pregovaračkih poglavlja.

„NVO su važne i relevantne kod svih ključnih oblasti u kontekstu rada na preostalim zadacima usmjerenim na ispunjenjueprivremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, kako u normativnom dijelu, tako i u pravcu realizacije konkretnih aktivnosti“, kazao je Zenović.

Državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i šefica radne grupe 24, Jovana Mijović, istakla je da je MUP otvoreno za saradnju sa civilnim sektorom i iznijela očekivanje da će se zajedničkim snagama izboriti da Crna Gora postane sljedeća članica EU.

„U radnoj grupi za poglavlje 24 imamo dva predstavnika NVO-a, ali pozivamo i ostale koji nisu članovi radne grupe da svojim konstruktivnim kritikama i preporukama doprinesu radu i reformama u poglavlju 24“, kazala je Mijović.

Načelnik u MEP i zamjenik šefica radnih grupa 23 i 24, Miloš Radonjić, istakao je da, osim aktivnosti iz dinamičkog plana čiji je cilj ispunjenje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, institucije i pregovaračka struktura imaju i brojne tekuće aktivnosti usmjerene na ispunjenje obaveza iz vladavine prava.

On je ukazao na značaj učešća NVO-a u pregovaračkoj strukturi i pozdravio njihov doprinos u dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima.

„Maksimalno smo se trudili da sve smjernice i sugestije NVO sektora koje bi bile osnovane i argumentovane uvrstimo u preporuke državnim organima za unapređenje stanja, a vjerujem da ćemo taj pristup nastaviti i ubuduće“, kazao je Radonjić.

On je pozvao predstavnike NVO-a da analize i druga pitanja od opšteg interesa kandiduju za rad u okviru radnih grupa jer, kako je naveo, na taj način mogu doprinijeti pregovaračkom procesu i ispunjenju konkretnih obaveza na evropskom putu.

Tokom konsultacija, predstavnici civilnog sektora su pozdravili nastavak konsultacija Vlade sa NVO u okviru poglavlja 23 i 24.

Navodi se da su predstavnici NVO-a ukazali na problem u okončanju postupaka koji se odnose na restituciju, potrebu za izmjenu zakona o NVO-ima, značaj političke participacije žena na svim nivoima.

Predstavnici NVO sektora su ukazali i na potrebu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva u dijelu proširivanja odredbi na oblasti femicida i rodno zasnovanog nasilja.

Dodaje se da su predstavnici civilnog sektora ukazali i na položaj i potrebu za unapređenjem stanja, kao i intenziviranjem konsultacija i zajedničkog rada sa osobama sa invaliditetom.

Kako se navodi, predočeni su problemi sa kojima se suočavaju raseljena lica, kao i djeca i porodice djece sa smetnjama u razvoju.

Predstavnici NVO su ukazali i na važnost digitalne transformacije, i važnosti usklađivanja obaveza iz tog procesa sa Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Navodi se da je dogovoreno da se u narednom periodu nastave konsultacije i sastanci sa predstavnicima Vlade, kako bi se konkretizovale inicijative i predlozi NVOa i unaprijedilo stanje u oblastima na koje su ukazali.

Sastanku su u ime civilnog sektora prisustvovali predstavnici Centra za demokratiju i ljudska prava, Instituta Alternativa, Centra za ženska prava, Akcije za ljudska prava, Media centra, 35 mm, Multimedijal Montenegra, Udruženja raseljenih Roma i Egipćana, „U ime svih nas“,.

Sastanku se, kako se dodaje, prisustvovali i predstavnici NVO Mreža za evropske politike MASTER, Saveza slijepih Crne Gore, Restitucija, NVO za zaštitu Crnogorskih i inostranih građana u Crnoj Gori, NVO NARDOS, NVO Savez “Naša inicijativa”, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Građanske Alijanse i Naše inicijative.

