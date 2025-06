Samit NATO počinje danas, Milatović predvodi crnogorsku delegaciju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović predvodi delegaciju Crne Gore na Samitu NATO-a, koji danas počinje u u Hagu.

Iz Milatovićevog kabineta kazali su da je sastanak šefova država i vlada 32 članice Alijanse, partnerskih država i Evropske unije (EU) prvi samit kojim predsjedava novi generalni sekretar NATO-a Mark Rute.

“Ključne teme o kojima će se raspravljati su jačanje sposobnosti NATO-a za odvraćanje i odbranu, povećanje izdvajanja za odbranu i razvoj odbrambene industrije, kao i nastavak podrške Ukrajini“, kaže se u saopštenju.

Milatović će, kako je najavljeno, na marginama Samita u Hagu, razgovarati sa brojnim evropskim liderima i ponoviti posvećenost Crne Gore ostvarenju strateškog cilja – članstva u EU do 2028. godine.

Milatović je sinoć prisustvovao svečanoj večeri za lidere članica Alijanse koju je priredio kralj Viljem Aleksander.

