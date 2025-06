Raspušten OO SNP Herceg Novi

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Socijalističke narodne partije (SNP) raspustio je Opštinski odbor te stranke u Herceg Novom.

Glavni odbor SNP-a je, na današnjoj elektronskoj sjednici, sa više od 75 odsto glasova za, od ukupnog broja članova koji su glasali, izglasao i nepovjerenje i razrješio Radisava Nikića sa svih funkcija u partiji.

“Današnjom odlukom Opštinski odbor SNP Herceg Novi je raspušten, uz ocjenu da dosadašnji rad tog odbora nije bio u skladu sa politikom i vrijednostima koje SNP njeguje, sto se posebno odrazilo na poslednje rezultate na lokalnim izborima, gdje SNP prvi put u toj opstini nije ostvario parlamentarni status”, saopštili su iz SNP-a.

Oni su kazali da je Nikić razriješen sa svih funkcija u SNP-u, jer je grubo prekršio demokratska načela na kojima počiva djelovanje te stranke.

“Svojim javnim istupima iznosio je neprovjerene i neistinite informacije, kompromitovao funkcionere partije i narušavao njen ugled u javnosti, sto predstavlja grubo krsenje Statuta partije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da SNP ostaje dosljedan očuvanju unutarpartijske discipline, transparentnosti i odgovornosti svih svojih članova, pa će i ubuduće odlučno reagovati na svako ponašanje koje odstupa od osnovnih principa djelovanja partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS