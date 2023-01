Rakočević: Potvrda da je Đukanović postupio ispravno kada nije dao mandat Lekiću

Podgorica, (MINA) – Neuspjeh većine da se dogovori oko nove vlade potvrda je da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović postupio ispravno kada nije dao mandat lideru Demosa Miodraga Lekiću, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.

U Skupštini je danas održan sastanak parlamentarne većine, nakon kojeg je Lekić kazao da neće biti nove vlade.

“Neuspjeh da se smijenjena većina dogovori oko Vlade je potvrda da je predsjednik Crne Gore postupio ispravno kada nije dao mandat gospodinu Lekiću, jer navodna većina nije postojala ni tada, a ne postoji ni danas, što je predsjednik u skladu sa Ustavom i zaključio”, napisao je Rakočević na Tviteru /Twitter/.

Rakoćević je ocijenio da je danas potvrđeno i da je farsa oko navodnog kršenja Ustava od Đukanovića

bila samo neuspješni početak kampanje Demokratskog fronta (DF) za predsjedničke izbore.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da bez odgađanja izabrati sudije Ustavnog suda i odrediti datum vanredni parlamentarnih izbora.

