Radulović: Zalagaću se za posebnu budžetsku jedinicu za oboljele građane

Podgorica, (MINA) – Prejdsednički kandidat Jovan Radulović kazao je da će se kao predsjednik države zalagati za posebnu budžetsku jedinicu koja će isključivo biti namijenjena građanima koji su oboljeli od neke bolesti.

On je danas predstavio svoj program koji je nazvao “tri magistrale puta”.

“Prva magistrala je da ću se kao predsjednik zalagati za posebnu budžetsku jedinicu koja će isključivo biti namijenjena građanima koji su oboljeli od neke bolesti”, naveo je Radulović.

On je kazao da je do sada kao influenser sa svojim kolegama učestvovao u puno humanitarnih akcija.

“Ne mogu da razumijem državu koja nema novca za jedno dijete kojem se život spašava preko sms poruka i slično”, rekao je Radulović i istakao da neće više biti tako.

Kako je kazao, svaki radno sposobni građanin će imati za obavezu da od svoje zarade jedan EUR mjesečno odvoji za taj fond.

“Na taj način fond na godišnjem nivou može da bude napunjen od tri do pet miliona EUR i našu djecu ćemo liječiti kako treba, a ne kao sada što su osmislili stručnjaci sa Oksforda da nam smanje zdravstveno, a daju malo para koje na ljekove trošimo”, kazao je on.

Radulović je naveo da je druga magistrala je za sve uhapšene osobe u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

“Svako je nevin dok se ne dokaže da je kriv. Ko je kriv treba i mora da odgovara za učinjeno. Ali ne zaboravimo da i oni što su krivi imaju zakonom predviđena prava. A ta prava im se vrlo malo ili nikako ne daju”, kazao je Radulović.

Radulović je kazao da su treća magistrala sportisti.

“Na mogu da vjerujem da ima nekih koji ne navijaju za svoju zemlju, da ne ustaju na himnu i ne naježe se kada se zavijori najljepša zastava na svijetu, a to je naša crnogorska zastava”, rekao je Radulović i naveo da je bio reprezentativac i da zna kako je to kada se bori za svoju državu.

Kako je kazao, sportovi su podijeljeni na “ove i one”, na one koji imaju para i one koji nemaju.

“E tako ne može niti će biti. Svaki reprezentativac je isti kao i svaki sport, jer predstavlja svoju zemlju i nikada takvih ambasadora nećemo imati”, rekao je Radulović.

On je dodao da želi da kroz svoju aktivnost unese znak jednakosti između svake lopte, staze, koplja, kugle, mreže, pojasa, i svega što se bori za Crnu Goru.

