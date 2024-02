Prisustvo SAD ključni faktor bezbjednosti regiona

Podgorica, (MINA) – Prisustvo Sjedinjenih Američkih država ključni je faktor bezbjednosti u regionu, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na sastanku sa američkim senatorom Krisom Marfijem.

Kako je saopšteno iz Kabineta predsjednika, Milatović je u razgovoru sa Marfijem, tokom drugog dana Minhenske bezbjednosne konferencije, istakao snažnu posvećenost učvršćivanju veza SAD-a i Crne Gore.

„Jasno naglašavajući da je prisustvo SAD ključni faktor stabilnosti u našem regionu“, kazao je Milatović.

U saopštenju se navodi da je Milatović imao produktivne sastanke sa predsjednicima Letonije i Litvanije kao i specijalnim izaslanikom Velike Britanije za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom.

Milatović se u Minhenu sastao i sa ministrom vanjskih poslova Turske Hakanom Fidanom.

“Turska strana je izrazila zabrinutost zbog neizručenja njihovog državljanina Binalija Čamgoza, optuženog za teška krivična djela u oblasti organizovanog kriminala”, navodi se u saopštenju.

Milatović je u izjavi dostavljenoj medijima kazao da je možda prilika da se još jednom napomenu svi donosioci odluka u Crnoj Gori da postoje negativne posljedice određenih odluka.

„Da te negativne posljedice imaju refleksiju na međudržavne odnose“, kazao je Milatović.

On je dodao da u narednom periodu svi moraju biti odgorvorniji kako bi zaštitili interese Crne Gore.

