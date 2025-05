Prijateljstvo Crne Gore i Grčke temelj za buduću saradnju

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Grčke imaju veliki potencijal za dalji razvoj, a prijateljstvo dva naroda čvrst je temelj za buduću saradnju na bilateralnom i evropskom nivou, ocijenjeno je na sastanku predsjednika crnogorskog i grčkog parlamenta, Andrije Mandića i Nikitasa Kaklamanisa.

Mandić je, na sastanku sa Kaklamanisom u Grčkoj, naglasio da postoji tradicionalna bliskost naroda Crne Gore i Grčke i dodao da je važno unapređenje parlamentarne i sveukupne saradnje između dvije države.

On je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazao da je Nova srpska demokratija, čiji je predsjednik, inspiraciju za svoje ime pronašla upravo u nazivu stranke čiji je Kaklamanis član – Novoj demokratiji.

Iz Skupštine su rekli da su Mandić i Kaklamanis razgovarali i o evropskoj budućnosti Crne Gore.

„Mandić je informisao sagovornika da je Crna Gora krajem 2024. godine zatvorila tri pregovaračka poglavlja i da je plan da do kraja 2026. budu zatvorena sva poglavlja, a da 2028. Crna Gora postane prva naredna članica Evropske unije (EU)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku poseban akcenat stavljen na značajnu podršku koju Grčka kao zemlja članica EU može pružiti Crnoj Gori u ovom procesu.

Kaklamanis je istakao da će Skupština Crne Gore u grčkom parlamentu imati „sebi najbliže“ i da će uvijek dati svoj maksimum kada je u pitanju podrška Crnoj Gori na njenom putu ka punopravnom članstvu u EU.

Mandić je pozvao Kaklamanisa da posjeti Crnu Goru, što je Kaklamanis sa zadovoljstvom prihvatio, dodajući da će se vrlo brzo vidjeti u Podgorici.

„Obostrano je ocijenjeno da odnosi Crne Gore i Grčke imaju veliki potencijal za dalji razvoj i da je prijateljstvo dva naroda čvrst temelj za buduću saradnju na bilateralnom i evropskom nivou“, navodi se u saopštenju.

