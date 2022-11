Pribilović: Ogoljena istina o neustavnoj parlamentarnoj većini

Podgorica, (MINA) – Rasprava u Skupštini povodom Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta ogolila je istinu o neustavnoj parlamentarnoj većini, koja čini sve da Crnu Goru zauvijek skrene sa evropskog puta, ocijenila je poslanica Demokratske partije socijalista Suzana Pribilović.

Ona je kazala da su se u današnjoj raspravi na sjednici Skupštine, povodom Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu, poslanici bavili zamjenom teza o navodnom kriminalu bivše vlasti.

Pribilović je navela da je sjednica potvrdila još jednom da “neustavna parlamentarna većina nema hrabrosti da prizna stvarno – da je za dvije godine od parlamentarnih izbora 30. avgusta zahvaljujući njima Crna Gora doživjela najveće nazadovanje u prethodnih par decenija”.

“Zaglušujućom bukom, propalim i stotinu puta izrečenim floskulama, pokušavaju spriječiti građane Crne Gore da čuju poruke iz Brisela u kojima se konstatuje jasna zabrinutost zbog trenutne ustavne krize do koje je dovela Vlada u tehničkom mandatu koja je zemlju dodatno podijelila”, navela je Pribilović u saopštenju.

Prema njenim riječima, oni nastoje zanemariti poruke u kojima Brisel govori da se Crna Gora jače angažuje na vladavini prava, na ispunjavanju završnih mjerila kako bi se konačno zatvorila neka poglavlja.

“I da pravosudni organi, uključujući i Ustavni sud, rade u nekompletnom sastavu zbog nemogućnosti Skupštine da bira nove članove, čime se narušava njihovo pravilno funkcionisanje”, dodala je Pribilović.

Kako je rekla, treba skrenuti pažnju građana sa činjenice da je skupštinska većina formirana nakon izbora 2020. godine isključivo kriva za takve ocjene Evropske unije o stanju u Crnoj Gori.

“Ne treba zaboraviti da su upravo ti poslanici izmijenili sistemski zakon kako bi penzionisali jednog čovjeka tadašnjeg specijalnog državnog tužioca, a za posljedicu je taj zakon imao da je samo u sudstvu prestala funkcija za 23 sudije, između ostalog i za šest sudija Vrhovnog suda”, rekla je Pribilović.

Pribilović je ocijenila da ključna i najproblematičnija posljedica jeste da je danas i Ustavni sud u blokadi, upravo zbog tog zakona i prijevremenog penzionisanja pojedinih sudija.

“Treba prikriti od građana da je neustavna većina izmjene Zakona o sudskom savjetu i sudijama pokušala da donese bez mišljenja Venecijanske komisije, ali ih je Evropska komisija u tome za sada spriječila uslovljavajući svoje mišljenje prethodnim mišljenjem Venecijanske komisije”, navela je Pribilović.

Ona je rekla da je, imajući u vidu dosadašnje postupanje vlasti i njihove odluke, za očekivati da će i taj zakon donijeti, kao i Zakon o državnom tužilaštvu, i pored negativnog mišljenja Venecijanske komisije, jer je ono u skladu sa njihovim ličnim i partijskim interesima.

Pribilović je ocijenila da su ti interesi za njih bitniji od interesa Crne Gore da napreduje na putu ka EU.

“Crna Gora, dakle, ima posla sa neustavnom većinom koja čini sve da nas zauvijek skrene sa evropskog puta. Ipak, građani su svjesniji toga iz dana u dan i poručujemo im da koliko god mijenjali teze neće moći da pobjegnu od suda građana koji ih čeka na skorim vanrednim parlamentarnim izborima”, navela je Pribilović.

