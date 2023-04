Predsjedništvo usvojilo strategiju za parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Liberalne partije (LP) usvojilo je izbornu strategiju za parlamentarne izbore kojom je predviđeno da pozovu sve programski srodne političke stranke na razgovore o zajedničkom nastupu.

Iz LP su kazali da je predlog strategije upućen Glavnom odboru (GO) na odlučivanje.

“Predlog, koji je upućen GO na odlučivanje, podrazumijeva platformu za pregovore kojom se predsjednik i rukovodstvo LP ovlašćuje da uputi poziv za razgovore o zajedničkom nastupu svim programski srodnim političkim partijama, koje dijele vrijednosti liberala”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će LP će razgovarati o izbornom nastupu sa tradicionalnim partnerima iz građanske opozicije.

“Ali i sa svim partijama i političkim subjektima koji su izrazili želju da kreiraju zajedničku građansku platformu sa LP u cilju ukrupnjavanja opozicione političke ponude aktuelnoj većini koja je pogubna za Crnu Goru”, kazali su iz LP.

Kako su naveli, Predsjedništvo je formiralo i centralni izborni štab koji će raditi na pripremama za parlamentarne izbore i nastup LP na njima.

„Izborni štab čini 50 članova, najistaknutijih funkcionera i pojedinaca iz redova LP, koji će na kvalitetan način kreirati ponudu liberala koju će predstaviti javnosti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je predsjednik LP Andrija Popović odlučio da Izborna Konferencija LP, koja će birati novo rukovodstvo partije, bude održana 24. juna, nakon parlamentarnih izbora.

