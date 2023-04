Predsjedništvo podržava Spajića i Milatovića

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Pokreta Evropa sad (PES) u potpunosti podržava lidera i zamjenika predsjednika te stranke, Milojka Spajića i Jakova Milatovića, saopštili su iz PES-a, dodajući da odbacuju konstrukcije o navodnim podjelama u Predsjedništvu.

“Predsjedništvo PES u potpunosti stoji uz Milojka Spajića i Jakova Milatovića koji su personifikacija i autori programa Evropa sad u 42. Vladi”, kazali su iz PES-a.

To, kako su dodali, predstavlja i korijen nastanka PES-a, koji je apsolutno posvećen misiji bogatije i pravednije Crne Gore.

“Taj stav potvrđen je i nedavno održanoj sjednici Predsjedništva. Stoga, demantujemo i odbacujemo sve konstrukcije i poluistine o navodnim podjelama u Predsjedništvu koje su objavljene ili će se objaviti u javnosti, a nisu zvanično potvrđene iz naših organa”, navodi se u saopštenju.

