Predložiće zakon o zabrani fašističkih simbola i organizacija

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) predložiće Skupštini Zakon o zabrani fašističkih, nacističkih i ekstremno nacionalističkih organizacija i njihovih simbola.

Iz DPS-a su kazali da njihov Klub poslanika provodi kraju rad na izradi nacrta Zakona o zabrani fašističkih, nacističkih i ekstremno nacionalističkih organizacija i njihovih simbola.

“U toku naredne sedmice predstavićemo prijedlog zakonskog teksta, otvoriti javnu raspravu i pozvati relevantne društvene aktere da daju svoje sugestije u izradi Zakona kojim bi se konačno stalo na put sve učestalijim pokušajima falsifikovanja nasljeđa antifašizma”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Navodi se da je cilj Prijedloga zakona o zabrani fašističkih, nacističkih i ekstremno nacionalističkih organizacija i njihovih simbola sprječavanje podsticanja mržnje i netrpeljivosti među građanima, a ne stvaranje podjela.

“Ukoliko Crna Gora želi da zauzme mjesto među civilizovanim državama Evropske unije, moraće dosljedno da primjenjuje zakone kojima će se uvesti zabrana za krivotvorenje nedvosmisleno utvrđenih istorijskih činjenica, negiranje ratnih i zločina protiv čovječnosti, slavljenje osuđenjih ratnih zločinaca i nepoštovanje tekovina antifašizma”, smatraju u DPS-u.

Iz te stranke su se zahvalili profesorima Pravnog fakulteta, Udruženju pravnika Crne Gore, istoričarima, nevladinim organizacijama zaduženim za zaštitu ljudskih prava i građanskog obrazovanja, SUBNOR-u, kao i svima koji će svoj doprinos dati tokom javne rasprave.

