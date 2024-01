Predali u skupštinsku proceduru Predlog dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Klub poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) predao je danas u skupštinsku proceduru Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je predviđeno postavljanje automatskih eksternih defibrilatora na javnim površinama.

Kako je saopšteno iz DPS-a, ta dopuna omogućava korišćenje automatskog eksternog defibrilatora (AED uređaj) na javnim površinama, u slučaju srčanog ili zastoja disanja radi spašavanja života, u trenucima kada nije odmah dostupna hitna medicinska pomoc.

“Iznenadni srčani zastoj zahtijeva brzo djelovanje, zato je važno da i Crna Gora kao i većina evropskih država ima defibrilatore koji se nalaze i van zdravstvenih ustaniva, na javnim povrsinama gde se najcesce i desavaju nesrecni slucajevi”, dodaje se u saopštenju DPS-a.

Oni su ukazali da je iznenadni srčani zastoj stanje u kojem se očekuje brzo i efikasno djelovanje u cilju spašavanja i očuvanja ljudskog života i zdravlja.

“Kao takvo, ono se može desiti bilo kom pojedincu, mladoj ili starijoj osobi, bolesnim ili zdravim osobama, bez ikakvih znakova ili su znakovi takvi da se ne prepoznaju kao upozoravajući”, dodaje se u saopštenju.

Zato je, kako su kazali iz DPS-a, važno da postoji eksterni defibrilator kojim se može pravovremeno reagovati i spasiti zivot ugroženoj osobi.

Iz DPS-a se naglasili da je usvajanje tog predloga važno za prevenciju i spašavanje ljudskih života i pozvali kolege poslanike da ga podrže kada dođe na razmatranje u Skupštini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS