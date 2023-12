Pozvali partije da glasaju protiv predloženih izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Podgorica, (MINA) – Izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti čini se nepravda prema članovima porodica čiji su najbliži stradali u Štrpcima, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SD), pozivajući predlagača da se izvini porodicama žrtava.

Iz te stranke su podsjetili da se amandmanima Demokrata i koalicije “Za budućnost Crne Gore” (ZBCG) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti predlaže da se civilnim žrtvama rata smatraju samo crnogorski državljani koji su poginuli, umrli ili nestali usljed oružanih sukoba na teritoriji Crne Gore.

“Predlaganjem ovog amandmana, učinila bi se nepravda prema korisnicima prava, odnosno članovima porodica čiji su najbliži stradali u Štrpcima, na teritoriji Bosne i Hercegovine i Kosova”, navodi se u saopštenju Socijaldemokrata.

Oni su pozvali sve partije da glasaju protiv predloženih amadmana, a predlagača da se izvini porodicama žrtava koje su primorali na protest.

“Ovim amadmanima, ne samo da se nanosi dodatna nepravda porodicima koje su proživjele tragediju, već se posthumno žrtvama umanjuje pravo da su bili državljani Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz SD-a su poručili da se izjavama poslanika Demokrata i koalicije ZBCG opravdavaju tragične politike i ideologija devedesetih.

“Volšebne izjave poslanika Demokrata i koalicije ZBCG, bazirane na izvrtanju, za čitav svijet, nepobitnih istorijskih činjenica i događaja, za cilj imaju opravdavanja tragičnih politika i ideologija devedestih godina, čiji su oni nusproizvod”, naveli su iz SD-a.

