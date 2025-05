Potvrđeni mandati odbornicima, nije bilo predloga za predsjednika SO

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Skupštine opštine (SO) Nikšić je, nakon što su verifikovani mandati novim odbornicima, prekinuta i biće nastavljena 2. juna.

Na dnevnom redu današnje sjednice bio je izbor predsjednika SO, ali, kako je kazao predsjevajući zasijedanjem Miodrag Dragan Nikolić, nijesu se stekli uslovi za to.

„Kako nije dostavljen predlog za predsjednika SO Nikšić nijesu se stekli uslovi za izbor predsjednika SO. Shodno tome, a u skladu sa Poslovnikom o radu SO Nikšić prekidan današnju sjednicu i obavještavam da će biti nastavljena 2. juna“, rekao je Nikolić.

Dosadašnji predsjednik Opštine i nosilac liste „Za budućnost Nikšića“, Marko Kovačević, tražio je prethodno pauzu, a zatim i prekid sjednice, kako bi sa novim konstituentima vlasti potpisao koalicioni sporazum.

„Mi, kao buduća većina, imamo kandidata za predsjednika SO, ali na zahtjev naših kolega sa kojim smo se mi usaglasili dok ne potpišemo koalicioni sporazum ne bismo da ulazimo u izbor“, pojasnio je Kovačević.

Lokalni izbori u Nikšiću održani su 13. aprila.

Najviše mandata, 16, osvojila je lista Demokratske partije socijaliste, koalicija Za budućnost Nikšića je osvojila 15 mandata, a Pokret Evropa sad pet.

Koalicija Demokrata i Plenuma 083 u lokalnom parlamentu će imati tri odbornika, a Evropski savez dva.

