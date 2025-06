Potpisan ugovor o poklanjanju Doma kulture Josip Marković

Podgorica, (MINA) – Ugovor o poklanjaju Doma kulture „Josip Marković” u Tivtu koji su potpisale Crna Gora i Hrvatska potvrda je prijateljstva i zajedničkih evropskih vrijednosti, saopšteno je danas na potpisivanju ugovora predstavnika dvije države.

Ugovor su potpisali ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahomović i njegov hrvatski kolega Goran Grlić Radman.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP) naveli su da je potpisivanjem ugovora još jednom potvrđena posvećenost Crne Gore i Hrvatske jačanju dobrosusjedskih odnosa, međusobnog povjerenja i očuvanju identiteta manjinskih naroda.

„Današnjim potpisivanjem ovog ugovora potvrđujemo snažno opredjeljenje Crne Gore da gradi i njeguje odnose povjerenja i partnerstva sa susjedima i saveznicima”, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je Hrvatska prijateljska država, a hrvatska zajednica u Crnoj Gori neodvojivi dio njenog društvenog mozaika.

Ibrahimović je rekao da Crna Gora baštini građanski i multietnički sklad kao jedno od svojih najvažnijih dostignuća, i da je očuvanje prava i identiteta manjinskih zajednica strateški prioritet svake odgovorne politike.

„Drago mi je što će Dom kulture “Josip Marković” biti prostor susreta, dijaloga i saradnje – simbol zajedničkih evropskih vrijednosti i još jedan most prijateljstva između Crne Gore i Hrvatske“, zaključio je Ibrahimović.

Grlić Radman je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo što će Dom služiti kao siguran oslonac kulturnog, obrazovnog i društvenog djelovanja hrvatske zajednice u savremenoj Crnoj Gori.

On je zahvalio Vladi Crne Gore i Ibrahimoviću na povećenosti dijalogu, saradnji i afirmaciji evropskih vrijednosti koje Hrvatska i Crna Gora dijele.

„Ovaj čin simbolično predstavlja dokaz povjerenja i prijateljstva između Hrvatske i Crne Gore, ali i konkretan doprinos očuvanju identiteta, jezika i kulture hrvatske manjine“, istakao je Grlić Radman.

On je dodao i da ovakvi konkretni koraci doprinose evropskom putu Crne Gore i otvaraju prostor za rješavanje svih otvorenih pitanja i da je podrška Hrvatske integraciji Crne Gore u Evropsku uniju (EU) neupitna.

“Nastavićemo da se zalažećmo za pridruživanje Crne Gore EU i budemo podrška, baš kao što smo bili i tokom pristupanja NATO-u”, kazao je Grlić Radman.

Iz MVP su rekli da su šefovi diplomatija Crne Gore i Hrvatske danas u Tivtu razgovarali o aktuelnim bilateralnim i regionalnim temama i potvrdili privrženost otvorenom dijalogu i saradnji, s ciljem pronalaženja obostrano privatljivih rješenja za sva otvorena pitanja.

(kraj) tam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS