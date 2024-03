Potpisan Memorandum o saradnji sa Asocijacijom menadžera bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane i Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji, a među zajedničkim aktivnostima je, kako je saopšteno, promocija NATO-a i Evropske unije (EU).

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da Memorandum, koji su potpisali ministar Dragan Krapović i predsjednik Asocijacije menadžera bezbjednosti Dragan Radulović, predstavlja osnov za učešće u projekatima od značaja za obje strane.

“Naglašeno je da će se kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti, između ostalog, raditi i na promociji NATO i EU”, navodi se u saopštenju.

Krapović je istakao važnost saradnje sa Asocijacijom, s obzirom na prirodu njenog djelovanja.

“Potrebno je angažovanje što većeg broja društvenih aktera kako bi zajedničkim naporima radili na podizanju svijesti o značaju sektora bezbjednosti i odbrane”, rekao je Krapović.

On je rekao da je taj vid poslovne saradnje važan aspekt u suočavanju sa bezbjednosnim izazovima koji se stalno mijenjaju i zahtijevaju sveobuhvatne pristupe, a čemu će doprinijeti ekspertiza članova Asocijacije.

To se, kako je dodao Krapović, posebno odnosi na oblasti sajber bezbjednosti i kritične infrastrukture.

Krapović i Radulović su, kako je saopšteno, kazali da očekuju da će saradnja rezultirati brojnim inovativnim projektima i inicijativama.

Iz Ministarstva odbrane su objasnili da se Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore bavi bezbjednosnim poslovima u javnom i privatnom sektoru.

“Njen rad je, između ostalog, usmjeren na razvoj i unapređenje korporativne bezbjednosti i upravljanje bezbjednosnim rizicima, pružanje stručne pomoći privrednim društvima i državnim institucijama u izradi bezbjednosnih planova kritične infrastrukture, zaštite lica i imovine, zaštite i spašavanja, kao i sajber bezbjednosti”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Asocijacija dio Udruženja za korporativnu bezbjednost Jugoistočne Evrope.

