Podgorica, (MINA) – Poniženje, marginalizovanje i nepartnerski odnos, nijesu opcija za Bošnjačku stranku (BS) poručio je potpredsjednik Jasmin Ćorović dodajući da postoji poziciono djelovanje, ali i konstruktvino opoziciono.

Ćorović ne Fejsbuk profilu napisao da mnogi politiku shvataju iz vlastite pozicije, vlastitog odnosa prema drugom i vlastitih načina političke borbe, vjerujući da je to shvatanje uniformno i univerzalno.

Prema njegovim riječima, postoje i one partije, poput BS, koje rezonuju realno i objektivno.

“Svjesne političkih okolonosti, svoje realne veličine i jačine, ni manje ni više, oslobođene i lažne skromnosti i nerealnih zahtjeva, na bazi kojih temelje svoje djelovanje. Nepristrasno, objektivno, realno i hladne glave”, kazao je Ćorović.

On je dodao da su pritisci na takve partije jalovi.

” Postoje principi, programski ciljevi i dužnost prema vlastitim biračima, narodu i državi.Postoji dogovor ili nedogovor. Postoji poziciono djelovanje ali i konstruktivno opoziciono. Poniženje, marginalizovanje i nepartnerski odnos nijesu opcija”, poručio je Ćorović.

