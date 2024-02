Poslanici da rade na očuvanju stabilnosti, mira i demokratije

Podgorica, (MINA) – Mirotvorstvo, diplomatija i multilateralizam su u krizi, ocijenio je poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović i pozvao međunarodne poslanike na dodatne napore u izgradnji i očuvanju stabilnosti, mira i demokratije.

Radunović je to kazao na sjednici Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u okviru dvodnevnog zimskog zasijedanja.

Iz Skupštine je saopšteno da se Radunović u obraćanju kritički osvrnuo na aktuelnu međunarodnu scenu i izostanak političkih i diplomatskih rješenja na brojne oružane sukobe i ratove.

Govoreći o parlamentarnoj perspektivi budućnosti OEBS-a, on je ukazao na doprinos koji poslanici mogu pružiti zagovaranjem politika koje afirmišu transparentnost, odgovornost i saradnju među državama.

„Kao parlamentarci možemo i moramo osnažiti inicijative koje jačaju ulogu OEBS-a u rješavanju sukoba, posredovanju i mjerama izgradnje povjerenja. Moramo dati ključni doprinos hitnom prestanku krvavih sukoba i spašavanju hiljada života koji se gube svaki dan”, rekao je Radunović.

On je dodao da je jedino izgradnja mira preduslov za bolju budućnost čovječanstva, a ona, kako je rekao, može i mora da počne odmah.

U saopštenju se navodi da je poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Slađana Kaluđerović, na Odboru za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja koji se bavio temom političkih disidenata i zatvorenika, pozvala parlamentarce na udruženi angažman u razvoju preporuka usmjerenih na unapređenje političkih sloboda u regionu OEBS-a.

Učestvujući na Odboru za ekonomska pitanja, nauku, tehnologiju i životnu sredinu, poslanik Demokrata Momčilo Leković je, kako je saopšteno, upozorio na izazove u oblasti sajber bezbjednost.

U saopštenju se navodi da je Leković posebno ukazao na hakerski napad na državne institucije Crne Gore 2022. godine.

