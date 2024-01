Popović: Poboljšati položaj žena na pozicijama odlučivanja

Podgorica, (MINA) – Bez ženske snage i jedinstva nema većeg učešća žena u politici, kazala je potpredsjednica Skupštine Crne Gore Zdenka Popović, dodajući da je jedino ekonomski nezavisna žena jaka u društvu i spremna da se bavi politikom.

Iz parlamenta je saopšteno da je Popović, u okviru Svjetskog ekonomskog foruma i Žena političkih lidera (WPL), učestvovala u dijalogu „Representation Matter“ koji je okupio najuticajnije žene svijeta sa ciljem da doprinesu da ova godina bude ključni trenutak za napredak i podizanje broja žena u političkom rukovodstvu.

“Dolazimo iz različitih država, ali imamo istu brigu, a to je kako da poboljšamo učešće žena na pozicijama odlučivanja”, istakla je Popović.

Ona je objasnila da su u Skupštini Crne Gore formirali Ženski klub koji nema predsjednicu, već kopredsjednice, iz opozicije i iz vladajuće većine.

“Ono što smo u Crnoj Gori shvatili je da bez ženske snage i ženskog jedinstva nema većeg učešća žena u politici”, navodi se u saopštenju.

Zadatak Ženskog kluba je, kako je kazala, da donosi zakone koji se tiču žena i djece.

„Već sada radimo na tome kako da poboljšamo ekonomski polozaj žena u društvu, jer jedino ekonomski samostalna žena je slobodna žena koja je jaka u društvu i želi da se bavi politikom”, dodala je Popović.

Prema njenim riječima, sada je u fokusu povezivaje sa ženama liderkama sa lokalnog nivoa, „da bi unaprijedili položaj i nezavisnost žena na lokalnom nivou”.

“Globalni poziv na akciju više ne smije da čeka, preoblikujemo narativ, čineći argument za inkluzivniji i pravedniji politički pejzaž u kojem ženski glasovi ne samo da odjekuju već aktivno oblikuju politike koje definišu našu zajedničku budućnost”, zaključuje se u saopštenju.

