Popović: Izrael ima pravo na samoodbranu, ali u okviru međunarodnog humanitarnog prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je konzistentna u stavu da Izrael ima pravo na samoodbranu, ali u okviru međunarodnog humanitarnog prava i zakona ratovanja, poručila je potpredsjenica crnogorskog parlamenta Zdenka Popović.

Iz Skupštine je saopšteno da je Popović, u okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, razgovarala sa predsjednicom Odbora za unaprjeđenje statusa žena i rodne ravnopravnosti Izraela Pinom Tamano.

“Crna Gora je konzistentna u svom stavu da Izrael ima pravo na samoodbranu, ali u okviru međunarodnog humanitarnog prava i zakona ratovanja”, istakla je Popović.

On je kazala da se pridružuje porukama u kojima se fokus stavlja na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, zakona ratovanja i postizanje održivog primirja.

Popović je ocijenila da su u svakom ratu, djeca i žene sa obije strane ugrožene.

„Mi smo tu da pomognemo svakoj ženi i svakom djetetu, da na našem primjeru pokažemo kako žene mogu da se slože i pomognu jedna drugoj”, poručila je Popović.

Ona je, komentarišući načine na koje se pomoću instrumenata parlamenta može unaprijediti položaj žena, na primjeru Crne Gore istakla da su poslanice 28. saziva Skupštine ponovo formirale Ženski klub.

„Koji se posvećeno bavi pitanjima rodno zasnovanog nasilja, socio-ekonomskog osnaživanja žena, njihovim položajem na trištu rada i zdravstvenom zaštitom”, kazala je Popović.

Ona je naglasila da je važan cilj Ženskog Kluba i suočavanje sa kampanjama klevete, govora mržnje i rodno zasnovanog nasilja nad ženama u politici i javnom životu, na čiji porast, kako je navela, ni Crna Gora nije imuna.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Tamano je zahvalila na podršci u teškom momentu.

“Potvrđujem naše pravo na samoodbranu i zahvaljujem se na podršci u ovom teškom momentu”, kazala je Tamano.

Ona je pohvalila napore i dostugnuća Crne Gore u oblasti rodne ravnopravnosti.

Tamano je, kako je saopšteno, pozvala Popović da zajedno sa Ženskim klubom posjete Izrael.

