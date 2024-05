Popa: Ključni politički akteri koriste priliku za napredak države na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Ključni politički akteri u Crnoj Gori u posljednjih pola godina koriste istorijsku priliku da država napreduje u procesu evropskih integracija, kazala je ambasadorka Evropske unije (EU) u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je u Skupštini, na otvaranju Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije (COSAP), rekla da je proširenje najjača geopolitička alatka EU i najbolje ulaganje u mir i napredak.

Popa je istakla da želja kandidata za članstvo da se pridruže Uniji pokazuje posvećenost principima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava.

Kako je navela, od sredine januara desilo se mnogo toga kada je u pitanju pristupanje Crne Gore EU.

“Ključni politički akteri koriste istorijsku priliku da napreduju kada je u pitanju poces integracija. U tom smislu, želim da pohvalim ulogu Skupštine”, kazala je Popa.

Ona je poručila da države članice EU snažno podržavaju evropsku perspektivu Crne Gore.

„EU trenutno priprema IBAR kojim će se procijeniti da li je Crna Gora ispunila 83 privremena mjerila. Narednih dana Crna Gora će biti i domaćin Samita lidera kada je u pitanju Plan rasta i Crna Gora je veoma aktivna na regionalnom nivou“, rekla je Popa.

Ona je dodala da će i narednih sedmica Skupština Crne Gore imati priliku da pokaže konkretne rezultate.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da učlanjenje Crne Gore u EU do 2028. godine nije politički pamflet za dnevnu upotrebu, već jasno pripreman cilj zasnovan na unutrašnjoj analizi stanja i razgovorima sa evropskim partnerima.

„Znamo da ovaj proces nije započeo sa nama i zahvalni smo svima koji su davali doprinos ovom procesu, ali želimo da ga mi uspješno privedemo kraju“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da evropski put Vlada neće moći da završi sama i da će im biti potrebna iskrena i jasna podrška Skupštine.

“Želim da zamolim sve predstavnike zakonodavne vlasti da razumiju značaj ovog trenutka, da zajedno prevaziđemo dnevno političke razlike i shvatimo da je izazov pred nama nepremostiv ako nijesmo jedinstveni”, kazala je Gorčević.

Kako je navela, građani od Vlade i Skupštine očekuju da odgovore tom zadatku.

„Od Vlade očekuju da pripremi što bolje predloge zakona, da uvažimo sve preporuke Evropske komisije i ostalih relevantnih institucija, a od Skupštine da bez odlaganja odlučuje o njima“, istakla je Gorčević.

Potpredsjednik Skupštine Boris Pejović kazao je da države Zapadnog Balkana moraju raditi na povezivanju i uspostavljanju što boljih međusobnih odnosa.

On je istakao da Crna Gora ubrzano radi na ispunjavanju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 i da očekuje dobijanje pozitivnog IBAR-a koji bi nanovo pokrenuo proces integracija.

Prema riječima Pejovića, u Crnoj Gori su svi svjesni da ima još puno posla.

“Ne tražimo prečice za članstvo, već da EU i njene članice prepoznaju svaki naš pozitivan korak i pruže nam bezrezervnu podršku koja nam je neophodna u ovom trenutku”, kazao je Pejović.

On je istakao da su prisustvo EU u regionu i posvećenost politici proširenja veoma značajni za Balkan.

„EU ponovo pokazuje želju za proširenjem, a mi kao parlamentarci moramo biti spremni da kroz snažnu i reformsku zakonodavnu aktivnost svojim rezultatima pokažemo da zaslužujemo članstvo”, kazao je Pejović.

