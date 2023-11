Politika proširenja u fokusu, Zapadnom Balkanu mjesto u EU

Podgorica, (MINA) – Samo stabilna i istinski proevropska Vlada imaće šansu da ubrza pregovarački proces sa Evropskom unijom (EU) u korist građana Crne Gore, ocijenio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je to kazao na konferenciji „Veća i snažnija Unija – učiniti Evropsku uniju spremnom za proširenje i buduće članice spremnim za pristupanje“ u Berlinu, sa koje je poručeno da je Zapadnom Balkanu mjesto u EU, a da je politika proširenja u fokusu država članica.

Ivanović je zahvalio šefici njemače diplomatije Analeni Berbok na inicijativi da se o politici proširenja, koja je ključna za Crnu Goru i ostale države Zapadnog Balkana, razgovara sveobuhvatno i fokusirano, na visokom nivou.

On je, kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), ukazao na polarizovanu geopolitičku konfiguraciju, oblikovanu ruskim agresivnim ratom protiv Ukrajine, kao i drugim, narušenim bezbjednosnim, okolnostima širom svijeta.

Kako je ocijenio, upravo zbog toga, politiku proširenja treba dodatno osnažiti, posmatrajući region Zapadnog Balkana kao integralni i prirodni dio EU.

„Reforme koje sprovodimo treba da idu ruku pod ruku sa politikom proširenja, jednom od najuspješnijih politika Evropske unije, a Crna Gora, kao zemlja koja je prešla dug put u procesu integracije, spremna je da napravi jasan i konkretan iskorak na putu ka EU, u skladu sa pristupom zasnovanim na zaslugama“ kazao je Ivanović.

On je istakao da je Crna Gora izabrala novu Vladu koja je, prema ocjeni Ivanovića, više nego spremna da iskoristi pozitivan zamah politike proširenja.

„Samo stabilna i istinski proevropska Vlada imaće šansu da ubrza pregovarački proces sa EU u korist građana Crne Gore. U tom smislu, visoko cijenimo podršku naših evropskih partnera“, dodao je Ivanović.

Na otvaranju konferencije je istaknuto da se pitanje da li će doći do proširenja više ne postavlja, već se razgovara o tome kada će se i na koji način realizovati.

„Takođe, naglašeno je da će buduća uloga EU, kao snažnog glasa u globalnoj areni, zavisiti od toga koliko uspješno može da se reformiše i pripremni za naredne krugove proširenja“, navodi se u saopštenju MVP.

Dodaje se da je Ivanović, tokom boravka u Berlinu, kratko razgovarao sa Berbok i ministrima vanjskih poslova Austrije Aleksandrom Šalenbergom, Slovenije Tanjom Fajon, Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, Gruzije Ilijom Darčiašvilijem i Poljske Zbignjevom Rauom.

Iz MVP su naveli da je Ivanović razgovarao i sa šefom diplomatije Letonije Krišjanisom Karinšom, ministarkom za evropske poslove Francuske Lorens Bun i ministarkom za evropske integracije Srbije Tanjom Miščević.

„Takođe, imao je odvojene bilateralne susrete sa ministrom vanjskih poslova Ukrajine Dmitrom Kulebom i Sjeverne Makedonije Bujarom Osmanijem, kao i radnu večeru sa specijalnim izaslanikom Vlade Njemačke za zemlje Zapadnog Balkana Manuelom Zaracinom“, rekli su iz MVP.

Kako su kazali, tokom svih razgovora je potvrđena podrška evropskoj perspektivi Crne Gore i Zapadnog Balkana i izraženo zadovoljstvo što se nova crnogorska Vlada jasno i nedvosmisleno odredila prema evropskoj integraciji kao svom ključnom prioritetu, uz posvećenost članstvu u NATO-u i daljem razvoju dobrosusjedskih odnosa.

Domaćin konferencije u Berlinu bilo je Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke.

