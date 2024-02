Politička stabilnost ubrzava EU integracije

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost ubrzava put Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je ambasador Mađarske Jožef Neđeši.

Iz Skupštine je saopšteno da je šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić razgovarao sa delegacijom ambasade Mađarske, na čelu sa Neđešijem.

Kako je saopšteno, Neđeši je ukazao na dosadašnji rad Skupštine i zalaganje PES-a kada je u pitanju nastavak EU integracija.

On je, kako se navodi, istakao da ohrabruje to što je Crna Gora dobila stabilnu Vladu i naglasio da upravo politička stabilnost te vrste ubrzava put Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU.

Čarapić je predstavio legislativne prioritete poslaničkog kluba PES-a u narednom periodu i aktuelnu političku situaciju u državi.

Čarapić je istakao da je Skupština za kratko vrijeme uspjela da učini velike korake, koji su od značaja za EU put Crne Gore.

On je naglasio da Vlada ima široku podršku.

“PES prepoznaje nedvosmislenu podršku koju Mađarska pruža Crnoj Gori, a Čarapić je iskazao i optimizam da će Crna Gora zatvoriti ključna pregovaračka poglavlja upravo za vrijeme predsjedavanja Mađarske Savjetom EU”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su Čarapić i Neđeši razgovarali i o ekonomskoj saradnji dvije države, kao i predstojećim bilateralnim susretima.

