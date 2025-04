Podrška Španije evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Španija će nastaviti da bude oslonac i podrška Crnoj Gori u procesu evropskih integracija, kazala je predsjednica Kongresa poslanika Španije, Fransina Ljuk Armengol Sosias, u razgovoru sa predsjednikom crnogorskog parlamenta, Andrijom Mandićem.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić boravi u zvaničnoj posjeti Španiji, što je prva zvanična posjeta visokog državnika Crne Gore toj državi u proteklih 20 godina.

Armengol Sosias je istakla da joj je čast što je domaćin Mandiću i što se na taj način ponovo uspostavljaju veze dvije zemlje na najvišem nivou.

„Put kojim idete je veoma dobar, zato moram da naglasim snažnu podršku Španije. Želimo da radimo sa vama jer je jako važno da Crna Gora pristupi Evropskoj uniji (EU)”, rekla je Armengol Sosias.

Kako je naglasila, Španija je tu da da najbolje od sebe kako bi pomogla Crnoj Gori da ispuni cilj i postane članica EU do 2028. godine.

Ona je dodala da cijela Evropa vidi veliki napredak koji Crna Gora čini u proteklih par godina.

“Španija će nastaviti da bude oslonac i podrška Crnoj Gori kada je u pitanju proces pristupanja EU”, kazala je Armengol Sosias.

Mandić je istakao da Crna Gora i Španija njeguju veoma stabilne i prijateljske odnose, a da su u prethodnom periodu otvorene brojne nove perspektive njihovog razvoja zahvaljujući snaženju političkog dijaloga na najvišem nivou.

„Crna Gora gleda na Španiju kao na istinskog prijatelja i duboko smo zahvalni na kontinuiranoj podršci koju nam vaša zemlja pruža na našem evropskom putu“, naveo je Mandić.

Prema njegovim riječima, dvije Crna Gora i Španija imaju brojne oblasti od zajedničkog interesa.

On je rekao da je ključna oblast ekonomija, posebno ističući važnost saradnje u oblasti turizma.

„Crna Gora je, kao i Španija, mediteranska zemlja koju je Bog blagoslovio sa šarenilom prirodnih ljepota i kao takva ona predstavlja dragulj Balkana i naš je cilj da ona postane turistički centar našeg regiona“, zaključio je Mandić.

