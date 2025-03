Podrška Mandića i Kneževića Dodiku šamar evropskoj perspektivi Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Podrška politici predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koju su danas iskazali predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, usmjerena je protiv evropske budućnosti regiona, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su kazali da je posjeta Mandića i Kneževića osuđenom Dodiku novi „šamar“ evropskoj integraciji Crne Gore, ali i premijeru Milojku Spajiću.

Iz DPS-a su podsjetili da je Dodik ranije ove sedmice osuđen na godinu zatvora i šest mjeseci zabrane bavljenja politikom zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita, čime je suštinski radio na razbijanju Dejtonskog sporazuma i potkopavanju mira u Bosni i Hercegovini.

„Podrška takvoj politici, koju su danas iskazali Mandić i Knežević nedvosmisleno je usmjerena

protiv evropske budućnosti regiona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta podrška još jednom pokazala da su Mandiću i Kneževiću, koji su danas suštinski šefovi parlamentarne većine, prioritet integracija Crne Gore u „srpski svet” a ne u porodicu evropskih naroda.

„Ovo je ujedno i šamar Milojku Spajiću kome Mandić i Knežević jasno stavljaju do znanja da su oni ti koji donose odluke i koji suštinski trasiraju politiku ove Vlade“, kazali su iz DPS-a.

Kako su naveli, zbog toga i ne čudi što „stranka delegitimisanog premijera bilježi drastičan pad podrške i ima rejting od jedva deset odsto na državnom nivou“.

