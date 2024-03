Podrška Češke Crnoj Gori u reformama za ubrzanje EU integracija

Podgorica, (MINA) – Češka podržava crnogorsku Vladu u svim reformama kojima se može ubrzati evropska integracija države, poručila je ambasadorka te države Janina Hrebičkova na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) je saopšteno da su Šaranović i Hrebičkova razgovarali o ubrzanju evropskog puta Crne Gore, ali i jačanju saradnje dvije države.

“Podržavamo Crnu Goru i sve reforme na vašem evropskom putu”, rekla je Hrebečkova.

Ona je dodala da je Češka, kao i do sada, tu da pruži sve vrste ekspertske pomoći.

“I da doprinesemo što je više moguće ubrzanju evropske integracije Crne Gore“, dodala je Hrebičkova.

Šaranović je naglasio da je dinamiziranje procesa evropskih integracija jedan je od ključnih nacionalnih prioriteta Crne Gore.

“MUP ima posebno važnu ulogu, ističući se kao pozitivan primjer dinamike ispunjavanja obaveza”, rekao je Šaranović.

On je kazao da su u potpunosti posvećeni ispunjenju tog cilja, sa fokusom na rad radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

“Uvjereni smo da će država u junu ispuniti privremena mjerila i dobiti IBAR“, istakao Šaranović.

On je podsjetio na kontinuiranu i sadržajnu saradnju Crne Gore i Češke u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, finansijskih istraga, kao i vanrednih situacija.

„Našu saradnju dodatno ćemo unaprijediti na nivou finansijskoobavještajnih istraga, kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma”, kazao je Šaranović.

On je naglasio da će nastaviti dobru praksu razmjene operativnih podataka i aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju kriminalnih grupa i suzbijanju svih vidova kriminaliteta.

