Počinje štampanje glasačkih listića

Podgorica, (MINA) – Štampanje glasačkih listića za parlamentarne izbore u Crnoj Gori počeće danas, u bjelopoljskoj štampariji Merkator, saopšteno je iz Državne izborne komisije.

Na izborima, koji će biti održani 11. juna, učestvovaće 15 lista.

Na glasačkom listiću prva će biti lista Bošnjačke stranke, druga Hrvatske građanske inicijative, a treća lista “Pravda za sve”.

Lista koalicije Socijalističke narodna partije i Demosa biće na četvrtom mjestu, “Narodna koalicija – složno i tačka” na petom, šesta će biti lista Albanske alijanse, a sedma pokreta Preokret.

Na osmom mjestu na biračkom listiću biće Pokret za promjene, na devetom savez „Mi možemo za građansku Crnu Goru“, a na desetom koalicija Zajedno.

Pokret Evropa sad biće na 11. mjestu, na 12. Socijaldemokratska partija, na 13. koalicija Demokrata i Građanskog pokreta URA.

Na 14. mjestu na glasačkom listiću biće koalicija Za budućnost Crne Gore, dok će 15. biti lista Albanskog foruma.

Biračko pravo na parlamentarnim izborima ima 542.468 građana.

