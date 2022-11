Počeo sastanak Đurović sa predstavnicima partija

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednice Skupštine Danijele Đurović sa predstavnicima parlamentarnih partija, o rješavanju političke i institucionalne krize u Crnoj Gori, počeo je u parlamentu.

Sastanku prisustvuju potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković, lideri Demokratskog fronta Nebojša Medojević, Milan Knežević i Andrija Mandića, poslanik Demokrata Vladimir Martinović kao i predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Sastanku prisustvije predsjednica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković i generalni sekretar te stranke Ivan Vujović, poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša i lider Civisa Srđan Pavićević.

Pozivu Đurović odazvali su se i lideri Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Albanske alternative Nik Đeljošaj, FORCA-e Genci Nimanbegu, Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, Liberalne partije Andrija Popović, Ujedinjene Goran Danilović, Prave Crne Gore Marko Milačić, Demosa Miodrag Lekić.

Đurović je u ponedjeljak pozvala lidere parlamenrarnih stranaka na dijalog, a trebalo bi da razgovaraju o imenovanjima u pravosuđu, prvenstveno izboru sudija Ustavnog suda, kao i reformi izbornog zakonodavstva.

Na sastanku bi trebalo da se razgovara i o izmjenama Zakona o predsjedniku, koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

