Počela instalacija računarske opreme u srednjim školama u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Informarički timovi (IT) Ministarstva prosvjete nauke i inovacije (MPNI) počeli su sa instalacijom računarske opreme u srednjim školama u Podgorici.

Iz MPNI-ja saopšteno je da se oprema instralira u Gimanziji “Slobodan Škerović u kojoj će biti opremljene dvije računarske učionice sa 32 računara, dva televizora 65 inča, i dva multifunkcionalna uređaja, a da su kabinete predviđena tri računara, tri televizora 65 inča i jedan laptop.

Navodi se da će u Školi za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić” u dvije računarske učionice biti instalirana 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna uređaja, a u kabinetima tri računara, tri televizora 65 inča i pet laptopova.

“Dvije računarske učionice u Srednja ekonomska škola ,,Mirko Vešović” biće opremljene sa 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna uređaja a kabineti sa tri računara, tri televizora 65 inča i sedam laptopova”, kazali su iz MPNI.

Iz tog resora su naveli da će Srednja elektrotehnička škola ,,Vaso Aligrudić” imati dvije računarske učionice sa 32 računara, dva televizora 65 inča i dva multifunkcionalna uređaja i kabinete opremljene sa tri računara, tri televizora 65 inča i šest laptopova.

“Računarsku učionicu Srednje građevinsko-geodetske škole Inž. Marko Radević” , IT timovi će opremiti sa 16 računara, jednim televizorom 65 inča i jednim multifunkcionalnim uređajem, dok će u kabinetima biti instalirana tri računara, tri televizora 65 inča i tri laptopa”, kaže se u saopštenu MPNI.

Kako su rekali sa 16 računara, jednim televizorom i jednim multifunkcionalnim uređajem, biće opremljena računarska učionicaSrednja stručna škola ,,Ivan Uskoković” a za kabinete su predviđena tri računara, isto toliko televizora 65 inča i četiri laptopa.

Navodi se da se u kabinetima Srednje stručne škole “Spasoje Raspopović” instaliraju po tri računara, televizora i laptopa, dok će računarska učionica imati 16 računara, jedan televizor 65 inča i jedan multifunkcionalni uređaj.

“Medicinari iz JU Stručna medicinska škola u dvije računarske učionice dobijaju 32 računara, dva televizora 65 inča, 2 multifunkcijski uređaj dok

će u kabinetima biti instalirana tri računara, tri televizora i sedam laptopova”, kazali su iz MPNI.

Iz tog resora su istakli da će i Umjetnička škola za muziku i balet “Vasa Pavić” imati računarsku učionicu sa 16 računara, jednim televizorom i multifunkcionalnim uređajem a kabineti će biti opremljeni sa tri računara, tri televizora 65 inča i jednim laptopom.

Iz MPNI-ija su istaklai da je jedan od njihovih prioriteta ulaganje u opremu za izvođenje nastave u vaspitno-obrazovnim ustanovama naše države.

“U Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija smo svjesni važnosti i dalekosežnih rezultata koje upotreba tehnologije u obrazovnom sistemu donosi, te se stoga trudimo da pomoću digitalnih alata, konstantno unapređujemo nastavni proces”, zaključuje se u saopštenju.

