Podgorica, (MINA) – Plenarna sjednica na Samitu lidera Brdo- Brioni procesa, na kojoj će biti razgovarano o unaprjeđenju saradnje država Zapadnog Balkana sa zemljama članicama Evropske unije (EU), biće održana danas u Tivtu.

Početak ovogodišnjeg Samita, čiji je domaćin crnogorski predsjednik Jakov Milatović, obilježen je tradicionalnim kolom Bokeške mornarice, na Trgu od oružja u Kotoru.

Milatović je poručio da je Samit priliku za unaprjeđenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, kao i intenziviranje strateškog dijaloga između EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Proces Brdo-Brioni zajednička je slovenačko- hrvatska inicijativa pokrenuta 2010. godine, osnovana radi jačanja uzajamnog povjerenja i pomoći zemljama Zapadnog Balkana na putu ka EU.

Članovi inicijative su, pored Crne Gore, i Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.

