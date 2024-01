Picula: Očekujemo snažan zamah i mjerljive rezultate

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) očekuje od Crne Gore, kao predvodnika politike proširenja na Zapadnom Balkanu, snažan zamah u ostvarenju mjerljivih rezultata u vladavini prava, poručio je poslanik Evropskog parlamenta i izvjestilac za Crnu Goru, Tonino Picula.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je u Briselu odvojene sastanke Piculom, zamjenikom direktora Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) Markom Makovecom i šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i politiku proširenja, Majklom Milerom.

Iz Ministarstva evropskih poslova su saopštili da je Gorčević upoznala sagovornike sa ostvarenim rezultatima u prva tri mjeseca rada Vlade, kao i sa ključnim zadacima i planiranim aktivnostima usmjerenim na ispunjenje obaveza koje će voditi finalizaciji pregovaračkog procesa.

Gorčević je, kako je saoppteno, ukazala na ključna imenovanja u pravosuđu.

“Nakon dužeg vremena ponovo imamo funkcionalne sve institucije neophodne za dalji, ubrzan napredak u oblasti vladavine prava”, navela je Gorčević.

Ona je rekla da vjeruje da sve tri grane vlasti žele i hoće da se uhvate u koštac sa izazovima i ubrzanom dinamikom ispune sve obaveze na evropskom putu.

“Odluke koje zahtijevaju dvotrećinsku većinu su pokazale nephodnu zrelost parlamenta, kao i entuzijazam koji će se dodatno dokazati adresiranjem preostalih obaveza u vladavini prava”, kazala je Gorčević.

Picula je, kako je saopšteno, čestitao na imenovanjima u pravosuđu i istakao da stabilne institucije pokazuju da mogu da ispune važne zadatke na evropskom putu, ukoliko za to postoji snažna volja.

„Sad očekujemo snažan zamah u ostvarenju mjerljivih rezultata u vladavini prava. Crna Gora mora nastaviti u pozitivnom smjeru. To je najmanje što očekujemo od države koja je predvodnik politike proširenja na Zapadnom Balkanu”, kazao je Picula.

Makovec je rekao da su imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija potvrda da je Crna Gora spremna da se posveti najizazovnijim pitanjima u procesu evropske integracije.

„Crna Gora treba da iskoristi povoljan momenat u EU i političku volju u državi, kako bi ubrzala svoj put prema članstvu”, kazao je Makovec.

Miler je pozdravio imenovanje Vrhovnog državnog tužioca, navodeći da Crna Gora sad ima formirane sve ključne institucije potrebne za ubrzanje reformi i napretka na putu prema EU.

On je kazao da je, pored rezultata koje je ostvarila na početku rada, pohvalno što je Vlada u rekordnom roku formirala sva neophodna tijela za realizaciju preostalih obaveza u oblasti vladavine prava – radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 i 24, pregovarače za klastere, a uskoro će imati obrazovan i Savjet za vladavinu prava.

“EK će raditi zajedno sa vama na preostalim obavezama čijim će ispunjenjem Crna Gora ući u fazu zatvaranja pregovaračkih poglavlja”, kazao je Miler.

