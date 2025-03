PES: Pojedinačni postupci ne održavaju stavove Vlade

Podgorica, (MINA) – Vlada i institucije Crne Gore ne miješaju se u unutrašnja pitanja drugih država, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES) i dodali da pojedinačne izjave i postupci predstavnika njihovih koalicionih partnera ne odražavaju zvanične stavove Vlade.

Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević su se u subotu u Banja Luci sastali sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Iz PES-a su na društvenoj mreži X naveli da ostaju dosljedni svom stavu da Crna Gora poštuje suverenitet i unutrašnje procese Bosne i Hercegovine (BiH), kao i svih susjednih država.

“Stav naše Vlade i institucija je jasan – ne miješamo se u unutrašnja pitanja drugih država”, rekli su iz PES-a.

Kako su naveli, pojedinačne izjave i postupci predstavnika koalicionih partnera ne odražavaju zvanične stavove Vlade Crne Gore, niti imaju institucionalni karakter.

“Crna Gora se vodi principima dobrosusjedskih odnosa, stabilnosti i evropskog puta, i svaki naš potez biće u skladu s tim vrijednostima”, zaključili su iz PES-a.

