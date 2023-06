PES: Kvonov iskaz dokaz da su Abazović i Adžić kreatori afere pred izbore

Podgorica, (MINA) – Iskaz Do Kvon pred Specijalnim državnim tužilaštvom (SDT) i braniocima dokaz je da su funkcioneri URE i članovi 43. Vlade, Filip Adžić i Dritan Abazović, direktni autori fabrikovane afere koja se planski plasirala neposredno pred parlamentarne izbore, smatraju u Pokretu Evropa sad (PES).

Južnokorejac Do Kvon negirao je pred tužiocem da je imao bilo kakvu novčanu transakciju izvršenu prema lideru PES-a Milojku Spajiću.

“Ovo je jedan od naočiglednijih primjera zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, protiv čega se i URA deklarativno u medijima zalagala do nedavno”, navodi se u saopštenju PES-a.

Ocjenjuje se da je cilj bio spustiti rejting PES-a i diskreditovati njenog lidera i nosioca liste za parlamentarne izbore, što bi poslužilo kao povod da mu se ne dodijeli mandat.

“Nakon iskaza Kvona, te tvrdnji funkcionera URA u predizbornoj kampanji da ovo osimljičeno lice finansira predizborne aktivnosti Pokreta, jasno je kolika je opasnost od toga da kreatori ove lažne afere na bilo koji način učestvuju u vodjenju državne politike”, ističe se u saopštenju.

PES će, kako su poručili insistirati da se, pred nadležnim organima, slučaj Do Kvona ispita do kraja.

“Za početak, očekujemo da Abazović i Adžić odgovore javnosti Crne Gore na pitanje na koje danima izbjegavaju odgovor- kada, kako i po kojim okolnostima je Kvon ušao u Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

PES je pozvao SDT da taj slučaj i okolnosti ispita do kraja i procesuira sve odgovorne u montiramoj aferi.

“Zbog nastalih okolnosti jako je bitno da se svi subjekti i činioci odrede po ovom pitanju, jer čvrsto vjerujemo da oni koji su na bilo koji način bili uključeni u osmišljavanje i plasiranje ove lažne afere, ne treba da budu dio naredne Vlade-zbog dobrobiti Crne Gore i svih njenih građana”, zaključuje se u saopštenju.

