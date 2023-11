Pejović: Dijalogom do imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Političkim dijalogom i dogovorom treba obezbijediti potrebnu većinu u Skupštini za imenovanje Vrhovnog državnog tužioca (VDT) i tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, smatra potpredsjednik Parlamenta Boris Pejović.

On je objasnio da je, ako bude dogovora, VDT moguće izabrati do kraja godine, ali da zbog rokova i procedura glasanje o nedostajućim članovima Sudskog savjeta nije moguće do Nove godine.

“Da bi imenovali VDT i tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, neophodno je prethodno kroz politički dijalog i dogovor obezbijediti neophodnu većinu u Skupštini Crne Gore”, kazao je Pejović u intervjuu agenciji MINA.

On je istakao da ta, dva preostala procesa imenovanja u pravosuđu nemaju isti stadijum.

Pejović je naveo da je u slučaju imenovanja VDT-a ostalo da se Skupština prvo odredi u vezi kandidatkinje Maje Jovanović.

“Ukoliko taj predlog ne dobije neophodnu većinu 54 poslanika, nakon mjesec slijedi ponovno određivanje za sva tri kandidata koji su prošli saslušanje na odborima, a za njihov izbor u tom slučaju je neophodna deblokirajuća tropetinska većina”, objasnio je Pejović.

On je kazao da bi se u drugom krugu poslanici izjašnjavali u odnosu na aktuelne kandidatkinje Suzanu Mugošu i Maju Jovanović ili kandidata Milorada Markovića.

“Taj proces je teoretski moguće završiti do Nove godine, ukoliko se postigne politički dogovor ili odmah nakon novogodišnjih praznika na vanrednom skupštinskom zasijedanju”, ocijenio je Pejović.

On je rekao da je, kada su u pitanju imenovanja članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, neophodno da nadležni odbor, od 11 kandidata, Skupštini uputi neophodna tri predloga o kojima bi se poslanici izjasnili.

“Zbog rokova i procedura, imenovanja nije moguće završiti do Nove godine, međutim realno je da se članovi parlamenta po tom pitanju izjasne na vanrednom zasijedanju ili u toku redovnog proljećnjeg zasijedanja”, smatra Pejović.

Na pitanje očekuje li razgovore vlasti i opozicije o preostalim imenovanjima u pravosuđu i kada bi oni mogli početi, Pejović je odgovorio da već postoje određeni razgovori koji idu u pravcu dogovora.

“Aktuelni saziv parlamenta ima jedinstvenu priliku da bez oklijevanja pošalje nedvosmislenu poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti u jasnom opredjeljenju ubrzanja našeg evropskog puta”, kazao je Pejović.

On je naveo da, ukoliko su svi politički akteri posvećeni evropskim integracijama, onda očekuje da takvo opredjeljnje ne ostane samo deklarativnog karaktera i da neće biti opstrukcija.

“Iako su kandidati za pravosudne funkcije predlozi prethodnog saziva parlamenta u kome nijesmo imali poslanike, smatramo da ne treba obnavljati procedure i tako usporavati procese. Ako iskoristimo postojeću priliku, svi politički akteri u Crnoj Gori biće pobjednici, a najveće benefite imaće svi građani naše zemlje”, naveo je Pejović.

On je pozdravio inicijativu Centra za demokratsku tranzciju za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese, kao još jedan modalitet uspostavljanja saradnje između Skupštine i civilnog društa i građana, što je i jedno od načela Sporazuma kojim je kreirana parlamentarna većina.

“Odbori kompatibilni predloženom, poput INGE-a koji od 2020. godine djeluje u sklopu Evropskog parlamenta, bave se značajnim pitanjima vezanim za sajber bezbjednost i nekontrolisano širenje dezinformacija, koja mogu uticati na podrivanje demokratskog sistema i stabilnosti našeg društva”, rekao je Pejović.

On je ocijenio da je sajber napad koji su crnogorske institucije pretrpjele u avgustu prošle godine pokazao da je sistem ranjiv kada su u pitanju slične visoko-tehnološke prijetnje.

Kako je Pejović dodao, dezinformacije, pogotovo u onlajn /online/ sferi, utiču na pad nivoa povjerenja građana u institucije sistema, što se u toku COVID pandemije vidjelo na globalnom nivou.

“Sve to ukazuje da slične inicijative imaju potencijal da unaprijede bezbjednost crnogorskog društva od štetnih uticaja koji bi dolazili sa strane”, kazao je Pejović.

On je kazao da očekuje da će se, u sklopu redovnih konsultacija o najbitnijim društveno-političkim pitanjima, GO Pokreta Evropa sad razmotriti i opciju osnivanja tog Odbora, kao i pravnog okvira za sveobuhvatnu izbornu reformu, što se i u izvještaju Evropske komisije navodi kao neriješeno pitanje.

“Međutim, dinamika narednih koraka, poput skupštinske rasprave o osnivanju Odbora, biće uslovljenja prioritetima u pogledu zakonodavnog rada Skupštine i odlukama donesenim u okviru Kolegijuma predsjednika Skupštine”, dodao je Pejović.

Na pitanje koji zakoni će biti prioritetni za usvajanje u skupštinskoj proceduri, on je podsjetio da je odlukom Ustavnog suda, do usvajanja novog zakona, uslov za penziju svim građanima punih 40 godina radnog staža.

Pejović je naveo da je, odlukom Ustavnog suda, Vlada dobila rok od 30 dana da predloži novi tekst zakona, koji mora biti u skladu sa ocjenom suda po kome žene ne smiju biti pozitivno diskriminisane u odnosu na muškarce.

“Novi predlog Vlade Zakona o PIO, nakon što prođe socijalni dijalog i sve neophodne procedure koje teku u regularnom roku, biće predmet razmatranja u Skupštini Crne Gore”, rekao je Pejović.

On je kazao da će Skupština, uz Zakon o popisu, kao i zakone koji se odnose na tehnički rebalans i zaduženje, razmatrati i zakonska rješenja koja mogu unaprijediti kvalitet socijalne zaštite svih građana Crne Gore.

“Očekujem da se do kraja godine usvoji i budžet za narednu godinu kojim će se obezbijediti da minimalne penzije budu 450 EUR”, rekao je Pejović.

On je naveo da postoje brojni jako važni zakoni koji su čekali na usvajanje duži vremenski period, kao što je Zakon o Alimentacionom fondu.

“Stoga, poslanički klub PES-a će se sa pažnjom odnijeti prema svim kvalitetnim zakonskim predlozima, te inicirati brojna održiva rješenja koja će unaprijediti životni standard”, kazao je Pejović.

On je rekao da su mnogi zakoni već bili u proceduri na osnovu predloga tehničke Vlade.

“U međuvremenu su vraćeni na razmatranje novoj 44. Vladi, a određen broj koji je izglasan za vrijeme mandata prethodne raspuštene Skupštine nije potpisan od predsjednika države, zbog navedenih specifičnih okolnosti”, kazao je Pejović.

On je kazao da će aktuelni saziv Skupštine, koji sada ima puni legitimitet, biti apsolutno posvećen da se prema svim iniciranim zakonskim predlozima odredi u najbržem mogućem roku.

“Međutim, u preostalih mjesec redovnog jesenjeg zasijedanja, crnogorski parlament mora isporučiti konkretne rezultate prije svega u deblokadi pravosuđa, kako bi se nakon toga dodatno posvetili i socio-ekonomskim zakonima”, zaključio je Pejović.

